La posición de Fernández habría sido resultado de negociaciones que el propio Jaldo mantuvo con el Gobierno Nacional. El mandatario provincial se encontraba en Buenos Aires en las horas previas a que se reuniera el plenario de las comisiones que trataba el proyecto.

Fisura en el bloque de diputados tucumanos

La actitud de Fernández generó además fisuras en el peronismo tucumano. El diputado Pablo Yedlin, históricamente alineado con Juan Manzur y quien permanecerá en el bloque peronista, denunció presiones sobre Jaldo para que Fernández operara de esa forma.

La respuesta desde el Ejecutivo provincial no tardó en llegar. "Memoria y Responsabilidad no es mucho pedir a quiénes hoy no tienen obligaciones salariales, operativas y de servicios. Apague el peronómetro compañero, para eso hay que tener autoridad moral", tuiteó el ministro del Interior, Darío Monteros.

Memoria y Responsabilidad no es mucho pedir a quiénes hoy no tienen obligaciones salariales, operativas y de servicios.



Apague el peronometro compañero, para eso hay que tener autoridad moral. — Dario Monteros (@DarioMonterosOK) January 24, 2024

Diferencias partidarias

Jaldo se había expresado en un sentido similar cuando dijo en Tucumán: "Cuando la patria está en peligro, hay que sacarse las diferencias partidarias y personales de encima. Y yo me las saqué. Por eso, voy a defender los intereses de la provincia, nos cueste lo que nos cueste".

Según se especula en Tucumán, el flamante bloque votará el proyecto oficialista en el plenario.

El gobernador había celebrado que el Gobierno quitara del proyecto la derogación de una ley que arancela la importación de azucar y que excimiera de retenciones a las exportaciones de limones, aunque ponía reparos al artículo referido a los biocombustibles. Tucumán es productor de etanol.

