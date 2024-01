Ponen en duda la sesión en Diputados del jueves 25/01

Cuando en la madrugada los diputados de La Libertad Avanza -que no fueron consultados durante el trámite legislativo por su propio Gobierno- abuchearon a Nicolás del Caño, quien anunciaba que al final el oficialismo había conseguido, luego de casi 5 horas de sesión, conformar una mayoría para firmar su dictámen de Comisiones, Myriam Bregman les respondió: "Vamos a ver cómo les va en el recinto". Y esto es totalmente cierto: tanto para la votación en general como para las votaciones en particular, el oficialismo no ha construido una mayoría sólida.