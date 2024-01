Ley Ómnibus: Milei no logra el objetivo y habrá más de 2 dictámenes

Milei pide sí o sí por su Ley ómnibus

En otras palabras, todos los bloques quieren tener su propio dictamen, lo que significa que el oficialismo no pudo -o no tuvo la predisposición- de generar acuerdos con las otras fuerzas políticas, sino que el objetivo era cumplir "a toda costa" el deseo del Presidente, que es el de "no ceder" ante "los políticos" y lograr aprobar la Ley ómnibus para poder "sacar a la Argentina de la decadencia".