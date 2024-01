Dictámen sin mayoría para retenciones ni delegación legislativa

Carlos Fernández y

Agustín Domingo.

Desastre

Para lograr un dictámen favorable, el oficialismo tuvo que utilizar todas las tretas posibles, y desprolijidades increíbles (hasta modificar la integración de comisiones con el debate ya comenzado). A la 0:40 de la mañana del miércoles 24/12 los diputados nacionales de La Libertad Avanza no tenían copia del dictámen que debían firmar. Apenas un ejemplo del desastre que han ocasionado entre Martín Menem, presidente de la Cámara Baja; Nicolás Posse, jefe del Gabinete de Ministros; Guillermo Francos, ministro del Interior; y Luis Caputo, ministro de Economía, los supuestos 'negociadores' de parte de Javier Milei, quien no quiso recibir a los gobernadores que mandó a extorsionar por su vocero, Manuel Adorni (¿de qué trabajará cuando ya no sea vocero?).

Es evidente, más allá de los discursos y de la genuflexión extrema del PRO y algunos de Hacemos Consenso Federal, que el oficialismo no sobrevive a una votación en particular de más de 100 artículos de un proyecto de ley al que ya le rebanaron 140 artículos. El aumento de las retenciones es un caso muy concreto del temario que no contará con mayoría suficiente. A la amputación en el tratamiento en particular se le conoce en la jerga parlamentaria como 'carancheo'. Esto es lo que resultó evidente.

plenario.jpg Gabriel Bornoroni y José Luis Espert, los hombres de Javier Milei en el Plenario de Comisiones.

El Plenario

Un tema no menor es el escaso nivel del bloque de La Libertad Avanza. Su diputado informante para fundamentar el dictámen propuesto fue un joven legislador, presidente del minipartido Ciudadanos, Santiago Javier Santurio Rodríguez.

Santurio realizó su discurso sin conocer el texto que estaba por firmar. Sin duda, una buena persona pero de volumen legislativo paupérrimo, pese a su licenciatura en Filosofía que ameritaría una mayor capacidad para fundamentar aún aquello que es "horrible", utilizando una definición del presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.

La cuestión de los jubilados y pensionados se presenta como extremadamente conflictiva para muchos diputados nacionales. Esto quedó expresado en una frase del legislador UCR, Martín Tetaz: “Esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados. Estamos convencidos que no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción y mucho menos a las exportaciones porque cuando le ponemos impuestos, entran menos dólares al país y, entonces Argentina tiene cada 5 años una crisis de balanza de pagos y el precio del equilibrio externo es más alto, y por lo tanto los salarios reales de toda la población es más bajo y la pobreza es mayor”.

Cuidado con todo lo previsional. Que el Ejecutivo extorsione a los gobernadores -que se dejan extorsionar, algo indigno para sus investiduras y que provoca una pérdida de respeto a sus oropeles- no significa que ellos puedan volcar una votación en la Cámara Baja. Es lo maravilloso que tiene el complejo sistema de elección parlamentaria vigente.

Retenciones

El aumento de las retenciones no tiene posibilidades, y más le vale al ministro Luis Caputo ir buscando un ingreso sustituto -aunque lo mejor sería un recorte proporcional en el gasto- antes que sea tarde. Tal como un niño caprichoso, sin duda Javier Milei protestará por el fracaso en este ítem pero está condenado, según surge del 'poroteo' (estimación de votos posibles) que surgió de las exposiciones en el Plenario.

Un tema herido de muerte también son las facultades extraordinarias que para numerosas temáticas reclama Milei, en su intento de quitarse de encima al Legislativo para gobernar a destajo durante 4 años. Es otro tema que demuestra la precariedad del trabajo realizado, según se dice, por el estudio jurídico Brochou & Funes de Rioja.

Un ejemplo del malestar con el proyecto estuvo en el discurso de Juan Carlos López, de CC-ARI, quien sostuvo que esta ley “es inabordable en extraordinaria” y destacó que el dictamen en disidencia que presentan será una herramienta “más seria, porque no tiene delegaciones legislativas”. Le recomendó al oficialismo revisar el gasto tributario: “Es increíble que no se estudie el gasto tributario de Tierra del Fuego, es increíble que no se estudie ese gasto. Es el sector más asistido por el Estado en relación a lo que aporta”.

ritondo.jpg Cristian Ritondo inmolándose por la Ley Milei. Debe recordarse que javier Milei no le concedió la presidencia de la Cámara Baja. Pero él confía en Mauricio Macri.

Rechazo

Fue contundente un fragmento de los dichos de Germán Martínez, cuando él dijo que los diputados 'dialoguistas' (qué triste papel ha decidido para el final de sus días políticos Cristian Ritondo, sin respeto por su propia historia) “tienen un Presidente de la Nación que los trató de idiotas útiles; los amenazó con carpetazos de la AFIP; les echara la culpa del aumento de los dólares financieros, y si embargo están aquí convalidando todos estos agravios, insultos, que se avasallen las facultades del Congreso con estas arbitrariedades”.

“Los aprietan casi por cadena nacional y no dicen nada. (...) La delegación de facultades más escandalosa que el Congreso está por hacer a un Poder Ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este Congreso” (en relación a aquella Ley Ómnibus de 1989 conque comenzó la Administración Carlos Menem)..

Inevitable ir a Myriam Bregman, quien consideró que “cada artículo del DNU y la ley ómnibus tiene nombre y apellido de un grupo empresario. (...) La Libertad Avanza no tiene los números para aprobar este mamarracho (...) Dialoguistas les dicen, me gustaría saber si los votaron para reventar el FGS; si en la campaña dijeron que iban a meterle la mano a los jubilados; si en la campaña dijeron que le iban a dar la suma del poder público al presidente que ganara”.

