Santa Fe recibirá apoyo de Nación para combatir el delito

El dilema de Santa Fe

No es la primera vez que se debate sobre el empleo de las pistolas Taser en Santa Fe. En marzo de 2023, un proyecto impulsado por Sebastián Mastropaolo, extitular del PRO y actual secretario de Gobierno de la ciudad, proponía autorizar a la GSI a portar dichas armas y replantear su rol ante la problemática de la inseguridad.

Por su parte, otra iniciativa de parte del mismo edil, solicitaba al gobierno provincial, que estaba bajo conducción de Omar Perotti, a permitir la compra de este tipo de armamento destinado a la Policía de Santa Fe y establecer un protocolo de utilización.

Dichas propuestas se dieron dentro de contexto del debate a nivel nacional sobre el uso de estas armas no letales y del recrudecimiento de la inseguridad en la ciudad. Además de los reiterados hechos de violencia por el crimen organizado.

Combatir el delito

La idea de Mastropaolo no había tenido buenas repercusiones por parte de los concejales con los que compartía el recinto. La socialista, Laura Mondino, había coincidido con Jatón en mostrarse en contra de la misma.

"Nuestra postura tiene que ver con lo que dijo el intendente: no corresponde. La GSI no está pensada para eso. No es una fuerza de seguridad. No está preparada para portar armas. Eso lo hace quienes ejercen la función de fuerza de seguridad, que es la policía provincial", señaló.

image.png Una idea puesta en mesa por Sebastián Mastropaolo, extitular del PRO y actual secretario de Gobierno de Santa Fe, que no convenció en su momento.

Asimismo, expresó que el rol de la GSI "es más bien de custodia de los bienes de la Municipalidad. En la calle, la GSI tiene un rol disuasivo, preventivo, pero no de seguridad".

En cambio, la magistrada de la UCR y actual presidenta del Concejo, Adriana Molina, sí se mostró a favor. "Toda innovación en materia de seguridad es bienvenida. Es nuestra posición en general. Además, evaluamos otras herramientas que puedan ser adecuadas en el orden municipal", declaró.

