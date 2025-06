Cambios en la super de Salud, pero sigue la misma línea

Prepagas y obras sociales

Durante su gestión, intervino ocho obras sociales sindicales y en las últimas dos semanas aceleró el cierre de otras cinco, consideradas “sellos de goma” y que no contaban con suficientes afiliados.

Oriolo confirmó su salida a través de un mensaje en redes sociales en el que reivindicó las tareas de control del organismo y le agradeció por su paso en la gestión pública al presidente Javier Milei y al ministro Lugones. el ahora renúnciate se despidió al evaluar logros de su gestión.

Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional

Oriolo agregó:

Durante este año y medio al frente de la @SSSalud impulsamos reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada: terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas Durante este año y medio al frente de la @SSSalud impulsamos reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada: terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas

Más contenido en Urgente24:

La playa de arena rosa y agua turquesa que es la más bonita del mundo

Adrián Suar anunció fecha de salida de Viviana Canosa de El Trece

Marina Calabró reveló lo que Marley quiere esconder a toda costa: "No le crean nada"

De qué murió el actor René Bertrand, hijo de María Rosa Fugazot

Todo River enojado con Mastantuono por este gesto después de quedar eliminados