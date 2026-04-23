Preocupación por Charly García: Fue operado del riñón y quedó en observación

En las semanas previas, el emblemático cantante había sido visto en distintas actividades públicas, incluso en un recital de AC/DC en el estadio de River Plate. Ahora, su evolución es seguida de cerca por el equipo médico, con expectativas favorables si continúa respondiendo al tratamiento.

Qué es la nefrectomía parcial, la operación que le hicieron a Charly García

La nefrectomía parcial es una intervención en la que se extrae únicamente el sector afectado de un riñón, conservando el tejido sano restante. Esta práctica apunta a sostener la capacidad funcional del órgano y disminuir posibles complicaciones. Se prioriza así un enfoque más conservador.

A diferencia de la extracción completa, este método se aplica ante afecciones localizadas como tumores pequeños o quistes complejos. La principal ventaja radica en evitar una pérdida total de la función renal, lo que reduce la probabilidad de requerir tratamientos más invasivos posteriormente.

En el caso de Charly García, el equipo médico eligió esta alternativa dentro de un procedimiento programado. La decisión buscó resguardar la mayor cantidad posible de estructura sana, bajo seguimiento clínico permanente y con medidas complementarias para controlar su evolución.

El período posterior depende del tipo de técnica utilizada y de la condición general del paciente. La internación suele ser breve, mientras se vigilan parámetros vitales y funcionamiento del órgano. En términos generales, la recuperación resulta favorable si no aparecen complicaciones.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo

¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales

Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea