Céline Dion hizo el anuncio más impactante en medio de su enfermedad

Respeto a su estado de salud, Dion aseguró: "Me encuentro muy bien. Estoy administrando mi salud y me siento bien. Vuelvo a cantar e incluso me animo a bailar un poco".

“Durante estos últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo, su bondad y su amor”, dijo. “Incluso en mis momentos más difíciles, estuvieron ahí para mí. Me han ayudado de maneras que no puedo ni describir, y soy verdaderamente afortunada de contar con su apoyo”.

"Les estoy profundamente agradecida a todos ustedes. ¡No veo la hora de volver a verlos!", mencionó.

"Céline todavía se encuentra en Las Vegas con sus hijos para el funeral (de su marido)", informaba una fuente cercana a la artista para la revista People. Céline Dion cumplió 58 años el lunes 30/03.

Céline Dion: Enfermedad

En diciembre de 2022, Céline Dion anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), lo que la obligó a cancelar todos sus conciertos.

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico autoinmune. Según Johns Hopkins Medicine, "suele causar rigidez muscular y espasmos dolorosos intermitentes que pueden empeorar con el tiempo".

Algunas personas también pueden presentar marcha inestable, visión doble o dificultad para hablar.

Esta afección es incurable. "Aunque no existe ningún tratamiento que cure el síndrome de la persona rígida, trabajar con un especialista y mantener los síntomas bajo control puede facilitar la convivencia con esta afección", señala Johns Hopkins Medicine.

También es rara o poco frecuente. "Se estima que afecta a entre una y dos personas por millón", agregaron.

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Cómo notó Céline Dion su enfermedad

En 2024, Céline Dion contó a la BBC cómo empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. Fue cuando su voz empezó a fallarle en medio de una gira.

"Sentí algo extraño, como un pequeño espasmo", relató. "Me costaba hablar, había empezando a forzar un poco la voz."

Céline no quería suspender la gira, pero, la molestia se agravó, "causándome a veces dificultades al caminar e impidiéndome utilizar las cuerdas vocales para cantar de la manera a la que estoy acostumbrada", declaró a NBC News.

Sin embargo, Céline decidió luchar con todas sus fuerzas, eso le permitió que, en 2024, le regalara al mundo su interpretación del clásico Hymne à l'Amour ("Himno al Amor") de Edith Piaf, desde la Torre Eiffel, en los Juegos Olímpicos de París.

Ahora, está de regreso por completo.

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