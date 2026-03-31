Céline Dion vuelve a los escenarios. Y no para cantar en un evento en específico como lo hizo en los Juegos Olímpicos. Sino para dar sus propios conciertos, algo que muchos estaban esperando y que, debido a la enfermedad que padece la cantante, parecía difícil de lograr, más no imposible. Su lucha ha valido la pena.
"EL MEJOR REGALO..."
Céline Dion hizo el anuncio más impactante en medio de su enfermedad
Tremenda noticia de Céline Dion en medio de su lucha contra la rara e incurable enfermedad que padece.
Qué le sucedió a Celine Dion
La cantante Céline Dion ha hecho el anuncio más impactante desde hace cuatro años cuando fue diagnosticada con una extraña enfermedad. Confirmó su regreso.
Dion tiene previsto ofrecer una serie de 10 conciertos, en el Paris La Défense Arena, en septiembre y octubre, y ya se habla de que las entradas se agotarán rápidamente.
El anuncio lo hizo a través de redes sociales, el mismo día de su cumpleaños número 58, catalogando su regreso a los escenarios como "el mejor regalo de mi vida".
"Estoy más que lista para hacer esto", dijo la estrella a sus seguidores. "Me siento bien, me siento fuerte, me siento emocionada y, por supuesto, un poco nerviosa".
Respeto a su estado de salud, Dion aseguró: "Me encuentro muy bien. Estoy administrando mi salud y me siento bien. Vuelvo a cantar e incluso me animo a bailar un poco".
“Durante estos últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo, su bondad y su amor”, dijo. “Incluso en mis momentos más difíciles, estuvieron ahí para mí. Me han ayudado de maneras que no puedo ni describir, y soy verdaderamente afortunada de contar con su apoyo”.
"Les estoy profundamente agradecida a todos ustedes. ¡No veo la hora de volver a verlos!", mencionó.
Céline Dion: Enfermedad
En diciembre de 2022, Céline Dion anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), lo que la obligó a cancelar todos sus conciertos.
El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico autoinmune. Según Johns Hopkins Medicine, "suele causar rigidez muscular y espasmos dolorosos intermitentes que pueden empeorar con el tiempo".
Algunas personas también pueden presentar marcha inestable, visión doble o dificultad para hablar.
Esta afección es incurable. "Aunque no existe ningún tratamiento que cure el síndrome de la persona rígida, trabajar con un especialista y mantener los síntomas bajo control puede facilitar la convivencia con esta afección", señala Johns Hopkins Medicine.
También es rara o poco frecuente. "Se estima que afecta a entre una y dos personas por millón", agregaron.
Cómo notó Céline Dion su enfermedad
En 2024, Céline Dion contó a la BBC cómo empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. Fue cuando su voz empezó a fallarle en medio de una gira.
"Sentí algo extraño, como un pequeño espasmo", relató. "Me costaba hablar, había empezando a forzar un poco la voz."
Céline no quería suspender la gira, pero, la molestia se agravó, "causándome a veces dificultades al caminar e impidiéndome utilizar las cuerdas vocales para cantar de la manera a la que estoy acostumbrada", declaró a NBC News.
Sin embargo, Céline decidió luchar con todas sus fuerzas, eso le permitió que, en 2024, le regalara al mundo su interpretación del clásico Hymne à l'Amour ("Himno al Amor") de Edith Piaf, desde la Torre Eiffel, en los Juegos Olímpicos de París.
Ahora, está de regreso por completo.
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