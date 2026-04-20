De CFK a Luis Brandoni: Qué es un hematoma subdural, tipos y síntomas

Pocos días después de que se conociera el comunicado, falleció el actor.

luis-brandoni.jpg Luis Brandoni, muy recordado.

¿Qué es un hematoma subdural en la cabeza?

El hematoma subdural es una lesión cerebral que puede llegar a ser fatal. Suele producirse tras un traumatismo craneoencefálico.

"Es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del cerebro", detalla MedlinePlus.

Y explica: "Con cualquier hematoma subdural, las pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y su cubierta externa (la duramadre) se estiran y se rompen, permitiendo que la sangre se acumule".

Hematoma subdural: Tipos

Hay varios tipos de hematomas subdurales: agudo, subagudo y crónico.

La Clínica Cleveland explica que, el hematoma subdural agudo es el "más peligroso". En este caso, los síntomas aparecen inmediatamente después del traumatismo.

En el hematoma subdural subagudo, los expertos dicen que, los síntomas suelen aparecer horas, días o incluso semanas después del golpe y puede ocurrir con una conmoción cerebral; mientras que en el crónico "el sangrado es lento y los síntomas pueden tardar semanas o meses en aparecer".

Hematoma subdural: El caso de CFK

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentó, hace algunos años, una "colección (hematoma) subdural crónica".

CFK era Presidenta de la Nación cuando, en agosto de 2013, fue operada en el Hospital Favaloro, debido al hematoma subdural descubierto luego de haber sufrido un golpe en la cabeza, por una caída en agosto de ese mismo año.

"La operación fue decidida por los médicos de la Favaloro luego de un chequeo. En la residencia presidencial de Olivos había sido monitoreada luego de que sintiera un hormigueo en su brazo izquierdo", detalló Página12 en un reportaje.

La cirugía fue exitosa.

cfk balcon beso.jpg La historia clínica de CFK también incluye un hematoma subdural. Foto: NA

Síntomas de hematoma subdural

Los síntomas de un hematoma subdural pueden variar dependiendo del tipo de lesión, el tamaño y el área.

En general, los signos y síntomas de un hematoma subdural incluyen:

Dolor de cabeza persistente

Somnolencia

Náuseas y vómitos

Problemas en el habla

Cambios en la visión

Problemas de equilibrio

Debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo

Mareos

Disminución de la memoria

Cambios de personalidad

Desorientación

Los síntomas graves son parálisis, convulsiones, problemas respiratorios, desmayo. Los expertos recomiendan consultar al médico de inmediato en estos casos, o ante síntomas sospechosos.

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