La muerte de Luis Brandoni ha conmocionado al país. El actor sufrió un inesperado accidente doméstico y estuvo internado por varios días debido a un hematoma subdural. Hay varios tipos de hematomas subdurales. Cristina Fernández de Kirchner (CFK) también padeció uno de ellos. Fue operada con éxito. De qué se trata esta afección y cuáles son los síntomas.
MUERTE DEL ACTOR
De CFK a Luis Brandoni: Qué es un hematoma subdural, tipos y síntomas
La muerte de Luis Brandoni puso en el centro su diagnóstico: hematoma subdural. Hay varios tipos de lesiones. CFK fue operada en 2013 de una. De qué se trata.
¿De qué murió Luis Brandoni?
Luis Brandoni murió el 20 de abril de 2026 a los 86 años. Su salud comenzó a preocupar días atrás cuando tuvo una caída en su casa. En un principio había trascendido que el actor había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), pero fue descartado rápidamente.
Luego, se supo que, en realidad, Luis Brandoni padecía un hematoma subdural. Su familia lo confirmó.
“El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural", indicaron en un comunicado, de acuerdo con informes de medios.
"Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”, agregaron en ese entonces.
Pocos días después de que se conociera el comunicado, falleció el actor.
¿Qué es un hematoma subdural en la cabeza?
El hematoma subdural es una lesión cerebral que puede llegar a ser fatal. Suele producirse tras un traumatismo craneoencefálico.
"Es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del cerebro", detalla MedlinePlus.
Y explica: "Con cualquier hematoma subdural, las pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y su cubierta externa (la duramadre) se estiran y se rompen, permitiendo que la sangre se acumule".
Hematoma subdural: Tipos
Hay varios tipos de hematomas subdurales: agudo, subagudo y crónico.
La Clínica Cleveland explica que, el hematoma subdural agudo es el "más peligroso". En este caso, los síntomas aparecen inmediatamente después del traumatismo.
En el hematoma subdural subagudo, los expertos dicen que, los síntomas suelen aparecer horas, días o incluso semanas después del golpe y puede ocurrir con una conmoción cerebral; mientras que en el crónico "el sangrado es lento y los síntomas pueden tardar semanas o meses en aparecer".
Hematoma subdural: El caso de CFK
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentó, hace algunos años, una "colección (hematoma) subdural crónica".
CFK era Presidenta de la Nación cuando, en agosto de 2013, fue operada en el Hospital Favaloro, debido al hematoma subdural descubierto luego de haber sufrido un golpe en la cabeza, por una caída en agosto de ese mismo año.
"La operación fue decidida por los médicos de la Favaloro luego de un chequeo. En la residencia presidencial de Olivos había sido monitoreada luego de que sintiera un hormigueo en su brazo izquierdo", detalló Página12 en un reportaje.
La cirugía fue exitosa.
Síntomas de hematoma subdural
Los síntomas de un hematoma subdural pueden variar dependiendo del tipo de lesión, el tamaño y el área.
En general, los signos y síntomas de un hematoma subdural incluyen:
- Dolor de cabeza persistente
- Somnolencia
- Náuseas y vómitos
- Problemas en el habla
- Cambios en la visión
- Problemas de equilibrio
- Debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo
- Mareos
- Disminución de la memoria
- Cambios de personalidad
- Desorientación
Los síntomas graves son parálisis, convulsiones, problemas respiratorios, desmayo. Los expertos recomiendan consultar al médico de inmediato en estos casos, o ante síntomas sospechosos.
---------
Más noticias en Urgente24
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize
Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
En un momento crítico para Netanyahu y para LLA Milei honra a quienes no representa