Un videojuego argentino de ciencia ficción estalló en redes

Acá podés ver el tráiler:

Embed - THE PATH INTO THE ABYSS - Concept Teaser - Indie Game (Survival Shooter)

Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero no quedará otra que esperar.

Una historia compleja, pero muy interesante y oscura

De modo que, dentro de lo que el autor Brandon Sanderson denominaría la 'Estructura visible', queda en evidencia que una lluvia torrencial intóxico el agua, ni siquiera la de la lluvia; hay seres llamados 'Zancudos' que tienen la capacidad de mantener la voz de los humanos a quienes infectaron, pero, en cuestiones físicas, comparten similitudes con un xénomorfo (Alien de Ridley Scott).

El control militar sigue siendo constante, aunque parece no haber un objetivo puntual para ellos; la sociedad cayó escalones abajo a nivel de supervivencia; y también existen seres enormes, con varias patas, como arañas, que circundan espacios abiertos. A todo esto, podría sumárseles unas piedras preciosas que crecen del suelo y parecen tener importancia en la narrativa.

En una entrevista para el medio Extragamers, el director mencionó:

"Vengo con intenciones de meterme de lleno en el mundo de los videojuegos hace un tiempo. En 2023 pude terminar algunos proyectos y al tener un poco más de tiempo, pensé en expandir el universo de Abismo. A partir de allí comencé a meterme un poco más para darle forma a ese mundo y también a mis ideas para el juego que tengo en mente".

La reacción en las redes

Ese es el mundo del Abismo. O por lo menos todo lo que el cineasta deja entrever. Y, si bien la historia del videojuego es todo un misterio, sí que en las redes ya dio bastante de qué hablar.

image.png

"Un Argentino está haciendo un juego indie tipo stalker Vas a CABA y te encontras bichos raros Saquenle la plata a suar y densela a esto que si es cultura jsjs"

image.png

"Es un quilombo adentro del abismo ¿Para que queres entrar? No me puedo imaginar lo que se va a perder en el doblaje".

image.png

"Yo no se si están al tanto de que no puede ser legal tirar semejante narrativa y guión así sin avisar. Necesito jugarlo pero YA y leer esta novela que (todavía) no existe pero ayer. Qué laburo se están mandando!!"

------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Un parque acuático a 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires

Las selváticas y paradisíacas vacaciones de Sergio Lapegüe: "En la zona del volcán"

Pequeño y picante: Toyota renovó uno de los más deseados

La playa a 2 horas de Buenos Aires que pocos conocen

Un parque acuático a horas de Buenos Aires muy barato