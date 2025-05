Racing: a Gustavo Costas le llegó un problema que no esperaba con Maxi Salas

Racing debe dar vuelta la página rápido. Tiene cosas en las que ocupar la cabeza. Esta semana juega por Libertadores y todavía no está clasificado, así que no puede relajarse. Para la planificación del partido, ante Colo Colo en el Cilindro de Avellaneda, el entrenador sabe que no podrá contar con una pieza fundamental de su equipo: Maximiliano Salas.

Qué tiene Maxi Salas y por qué es una mala noticia para Racing

El número 7 tiene una lesión muscular en recto anterior del miembro inferior izquierdo, tal como señaló el club a través de sus redes sociales. No indicó el grado de esa lesión, por lo que es una incógnita aun saber cuánto tiempo estará fuera de las canchas. La molestia surgió durante el encuentro con Platense.

image.png Maxi Salas sintió un tirón en el duelo vs. Platense FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA

Algo es seguro: llega en un mal momento. El miércoles, contra Colo Colo, Racing necesita no solo volver al triunfo sino volver al triunfo como más le gusta; con su identidad, sus características, su juego, su estilo. Volver a ser. A sentirse ganador y arrollador.

No estará Salas, que junto con Adrián Martínez, Maravilla, son los dos estandartes de la Academia en ataque. No será fácil suplirlo, puesto que, al igual que su compañero en ofensiva, Salas aporta una dosis de sacrificio y despliegue muy necesarias para el sistema colectivo. Autogestivo, batallador, pragmático, el ex Palestino es siempre titular con Gustavo Costas.

Para el enfrentamiento ante Colo Colo seguramente no llegará. ¿Qué más se perderá?

