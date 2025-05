Brasil-Racismo: Infiltrarán agentes en tribunas (¿visitantes?) en partidos de Libertadores y Sudamericana

Esto hace dudar de la intención de la justicia brasilera, ¿no será que la intención es infiltrarse en las tribunas visitantes para solo aprehender al público extranjero? Algo que no llamaría la atención viendo la victimización de un país que es bastante discriminativo, sobre todo en los estadios.

Otra pregunta es ¿Detendrán a los brasileros cuando le gritan “indio” a un paraguayo, o le prenden fuego billetes a los argentinos riéndose de su pobreza? O la policía brasilera usará esto de excusa para ser más violenta aun con los visitantes, algo habitual en Brasil.

Lo cierto es que esto despierta dudas, muchas dudas, que se haga en competiciones internacionales y no en torneos donde hay dos brasileros jugando. Viendo esto las intenciones reales son hacerse respetar como país, y que no discriminen al brasilero, no es la intención real de castigarlos a todos, eso queda más que claro, pero Conmebol seguirá mirando para otro lado.

+ de Golazo24

El DT argentino suspendido 8 fechas en el fútbol extranjero

Redefiniendo el fútbol: 10 Claves de las tiendas para fans

Arde la previa Boca-Independiente: Banderas contra la 'mano derecha' de Riquelme

En TyC Sports dieron una importante información sobre Franco Mastantuono