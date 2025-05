El DT argentino suspendido 8 fechas en el fútbol extranjero

“Trastoca todo lo del árbitro, es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio de torneo, no es de ahora, duele y lástima porque al alcance nuestro como cuerpo técnico está trabajar, venir, entrenar, preparar el partido, dosificar, ataquemos por acá, y dirigir y hasta allí llegamos como cuerpo técnico".

Y luego continuo:

“Después tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente todos los partidos. A los 2 o 3 minutos tarjeta amarilla de forma constante para nosotros. Después vemos en los partidos, porque uno ve todos los partidos, entonces da la casualidad que a todos lo que se están arrimando arriba empiezan a perjudicar. Tienen que haber alguien que digite, pero a nosotros no nos alcanza con eso. No es una cosa que nosotros podamos solucionar”.

Ahora Gorosito se deberá ocupar de la Copa Libertadores donde ahí si podrá ir al estadio e ingresar al campo de juego, algo que no podrá hacer en Perú. Alianza Lima visita en Córdoba a Talleres este jueves y luego viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad en la última fecha.

