Fabio Capello habla de Maradona y Messi y desata la polémica

“Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿y cuántos goles ha metido? Más que todos, pero no alcanza el nivel de genialidad de Messi o Maradona”.

Luego aclaró que votará a Lamine Yamal como Balón de Oro, pero eso no significa que llegue a los niveles de Maradona y Messi, y remarcó que no ve en el joven talento la “genialidad de un fenómeno”, que si veía en Maradona y Messi de jóvenes. Aclaró que eso no se aprende, que con eso se nace, por eso se sabe quiénes pueden llegar y quienes no a los niveles de los dos astros argentinos.

image.png Lionel Messi, para Fabio Capello el mejor de la historia junto a Diego Maradona.

Estas declaraciones generaron polémicas, sobre todo en las redes donde los amantes de Cristiano Ronaldo salieron al cruce de Fabio Capello, y los medios españoles también hicieron eco de estas declaraciones, como ofendidos porque le bajó “el precio” a Lamine Yamal, su carta principal para meter a un “español” (sus padres son marroquíes) dentro de los mejores de la historia. Pero ya lo aclaró Capello, no se trata de cantidad de goles o títulos, se trata de genialidad, y con eso se nace.

+ de Golazo24

Embed

Camisetas de Boca y de River a un 50% off: Cómo conseguirlas

Arde la previa Boca-Independiente: Banderas contra la 'mano derecha' de Riquelme

En TyC Sports dieron una importante información sobre Franco Mastantuono