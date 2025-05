Compararon a Lola con Diego Maradona y Yanina Latorre estalló: "Ella no escupe hijos"

“Estás dando vuelta las cosas y no estás entendiendo lo que digo: Lola es pública y a vos como mamá te va a molestar que te critiquen un familiar”, retrucó Ángel, como buscando la última gota de objetividad.

Ella, lejos de ceder, insistió con el mismo tono desafiante: “Está bien, pero todo lo que estoy diciendo de Maradona fue lo que ocurrió”. Una afirmación que no dejaba espacio para matices ni grises, teniendo en cuenta que para Arruza, la historia del Diez está manchada por hechos que no se pueden borrar, y según su visión, decirlo no debería ser motivo de escándalo.

image.png

Ángel intentó cerrar la grieta: “Que vos no te banques a Maradona, a mí me resbala y obviamente lo podés decir”. Pero cada frase de De Brito era pisada por Yanina, que no daba tregua. “Es lo que ocurrió, fueron los delitos que cometió en vida”, agregó.

Ya visiblemente molesto, el conductor terminó diciendo, "Tenés que entender que a ella la afecta esto". "La entiendo, pero ella me ataca", soltó Yanina. Cuando Ángel, otra vez, no dejó pasar la oportunidad de aclarar: “Pero ella no habló de vos, habló del padre”.

¿Qué había dicho Yanina Latorre sobre Diego Maradona?

Este último lunes 05/05, después de la polémica definición de Gonzalo Valenzuela acerca de que “la mano de Dios” es un “cáncer social”, Yanina Latorre estuvo de acuerdo con que Diego Maradona no era un ejemplo a seguir.

“Me parece un personaje nefasto, no tiene defensa, pero justo ‘la mano de Dios’ creo que es lo que menos me molesta... Respeto al fanático de Diego, pero no puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos”, expuso la conductora al aire de Bondi.

Molesta por esa declaración, Dalma salió al cruce y le contestó: “Ella se queja de que le tiran los cuernos, algo que nunca hizo y me está tirando a mí cosas que mi papá supuestamente hizo, no tengo ganas de contestar. (Valenzuela) dijo el ‘cáncer social’ y eso era raro, pero después cero drama. Yo desdramaticé, lo minimicé”.

Al enterarse de ese descargo, Latorre subió la apuesta y le contestó: “Dalma de mi corazón, bonita, cuando me decís ‘cornuda’ te grafica. En ningún momento hablé de vos. Solo di mi opinión de tu papá que es un tipo público. No tiene nada que ver. Solo conté que ustedes se enojan por todo cuando tu papá es un tipo que salía con chicas de 14 años, se drogó toda la vida y escupió hijos”.

