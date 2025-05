Flavio Azzaro apuntó contra la clase política y no descartó ocupar un cargo

La polémica reflexión de Flavio Azzaro sobre las apuestas

En otro tramo de la entrevista Emilse Pizarro se refirió a las apuestas y a la promoción por medio de las redes sociales.

Al respecto Flavio Azzaro expresó: "No te digo que me resbala porque soy un pibe que soy culposo. Si yo promociono o promocione una casa de apuestas y sale un informe de pibes que tienen problemas con eso me lo replanteo".





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1920264886266790008&partner=&hide_thread=false "No está mal apostar. Lo que está mal es jugarte tu casa".@FlavioAzzaro opinó sobre apuestas online en #PlanoCorto con @emipizarro.



Miralo completo: https://t.co/yftlD2r8KK pic.twitter.com/ZEUnHUOyBG — Cenital (@cenitalcom) May 7, 2025



Sin embargo, posteriormente argumentó que no debe dejarse llevar "por las agendas que va poniendo el mercado" y señaló: "No está bueno promocionar hamburguesas todo el día".

"Creo que no está mal apostar", sumó con polémica y luego agregó: "Lo que está mal es apostar tu casa". Asimismo, aclaró que no lo hace: "No tengo el hábito".

