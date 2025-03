Yanina Latorre destrozó a Maru Botana: "Me cagó la vida"

“Yo tenía 18 años y estaba en la facultad. Teníamos un grupo que éramos cuatro o cinco amigas, una de ellas Maru. Una familia normal, clase media, de Belgrano. Todos un amor. A ella le enseñó a cocinar la abuela y ella vendía tortas en el edificio. Ella me enseñó a mí a hacer Rogel y Lemon Pie, o sea, yo tuve mucha amistad con ella”, relató Yanina en El Observador.

Después Yanina soltó una historia muy pesada: “Estábamos todas tomando el té en la casa de Maru y yo estaba comiendo el rogel. Se paró con una cara de odio y me dijo ‘¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto que está acá y no vomitás cuando llegás a tu casa? Vos querés ser la más linda de todas, hoy no cenás, yo te voy a desenmascarar... vos sos anoréxica’ ”, le habría dicho Maru.

image.png

El descargo de Maru Botana a Yanina Latorre

“Nunca tuve problemas con Yanina. Todo lo que dijo es invento, eso de que no coma, de la anorexia, no lo pudo creer, me hace mal escucharlo. Ella venía a estudiar a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no, siempre tuve la mejor onda con ella y su hermana Maite. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo. La verdad que nunca lo entendí”, dijo la cocinera. Un ida y vuelta bastante complicado.

