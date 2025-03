Lali Espósito vs. Javier Milei: "Represento todo lo que detesta"

image.png

“Soy una ciudadana que el presidente también representa y que tengo todo el derecho de opinar, como todo el mundo”, expresó y negó ser "kirchnerista". "Ellos creen que porque opinas sos kirchnerista, necesitan colocarte sí o sí, no pueden creer que esas formas en un primer mandatario me parecen una mierda y que yo ponga, che, un tipo así me parece peligroso y me parece triste lo que propone así, eso no me vuelve una persona ultrakirchnerista.. de hecho les debo estar rompiendo el corazón diciendo que es algo que no es verdad".