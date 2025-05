Arde la previa Boca-Independiente: Banderas contra la 'mano derecha' de Riquelme

Los gritos contra Riquelme y el polémico posteo en redes sociales

“Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “la Comisión se va a la p...”, gritaron hasta tanto la oficialista Número 12 saltó y con insultos a los plateistas buscó callar a la mayoría de los simpatizantes.

Tras todo lo sucedido este último sábado 10/05 en La Bombonera, desde el club emitieron un desafiante posteo en sus redes sociales tras los insultos a la Comisión Directiva: “¡Nosotros alentamos!”, escribió la institución en un tuit acompañado de un video en el que se ve a los hinchas festejando en la previa al partido y después del cruce con el Granate.

El fuerte mensaje de Pergolini contra Riquelme

A partir de este controversial posteo, Mario Pergolini reaccionó y salió a disparar contra la idea de hacer semejante aseveración en las redes sociales. En su programa en Vorterix, el ex directivo quedó incrédulo al enterarse de la publicación del Xeneize: “¿De verdad Boca posteó 'nosotros alentamos'? No dividan más a la gente, por el amor de Dios. Todos alentamos”, sentenció y agregó que “no pueden poner eso en la cuenta oficial del club. Todos alentamos, no sean talibanes a causa de una mala gestión”, concluyó el comunicador.

Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Boca

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca luego de la derrota por 2-1 ante River en el Superclásico del domingo 27/04.

Pese a que todavía no hubo ningún anuncio oficial por parte del club, Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club, confirmó la noticia en diálogo con la prensa al asegurar que “hasta acá llegó”.

El ex mediocampista del equipo “Xeneize” aclaró que “hemos tomado una decisión y es que hasta acá han llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico en la institución”.

A su vez, reconoció que “fue difícil porque es un hombre de la casa, pero estamos para tomar decisiones”. Además, detalló cómo se llegó a tomar esta decisión: “Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, buscamos y encontramos la manera para que hoy Fernando Gago no sea más nuestro entrenador”.

El ex mediocampista, de 39 años, dirigió 30 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Gago había sufrido un golpe muy duro hace unos pocos meses, cuando el equipo perdió en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú.

Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura

River venció como local por 2-1 a Boca en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo el domingo 27/04 en el estadio Monumental.

Los goles para el Millonario los convirtieron Franco Mastantuono, a los 25’, y Sebastián Driussi, a los 44’, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el “Xeneize” a los 38’, todos en el primer tiempo.

Boca venció a Lanús en los penales y avanzó a los cuartos de final

Boca venció 4-2 a Lanús en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final de torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025, tras haber igualado 0 a 0 en un partido disputado en la noche de este último sábado 10/05 en el estadio la Bombonera ante una multitud.

Con este triunfo, el “Xeneize”, comandado por el interino Mariano Herrón, se medirá en los cuartos de final con Independiente. El gol que definió el encuentro fue concretado por Milton Giménez, quien marcó el último penal que sentenció el pase de su equipo a los cuartos de final.

Embed - BOCA 0 (4) - (2) 0 LANÚS I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

Independiente se impuso ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura

Independiente venció este último domingo 11/05 como local por 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura, disputado en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 13’ del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Julio Vaccari avanzó a los cuartos de final del campeonato local donde deberá visitar La Bombonera para enfrentar a Boca el próximo lunes (19/05) a las 21:30.

En el medio, el elenco de Avellaneda tendrá un crucial duelo ante Guaraní de Paraguay este jueves (15/05) desde las 19:00, válido por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana donde deberá sumar de a tres para subir a la cima de la zona.

Por su parte, el conjunto mendocino, que llegaba a esta instancia como el sexto clasificado de la Zona A, se despidió del campeonato local.

Embed - INDEPENDIENTE 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

Más notas de Golazo24

Pidieron la detención inmediata de Claudio Caniggia por abuso sexual a Mariana Nannis

River: Entre Stéfano Di Carlo y La Libertad Avanza hay un vínculo familiar

En San Lorenzo hablan de elecciones en diciembre y vuelta de Matías Lammens

Horacio Rodríguez Larreta y una confesión: ¿Quiere ser presidente de Racing?

En Francia copiarían el modelo AFA y Pablo Toviggino aprovechó para burlarse

Lula le bajó el pulgar a Carlo Ancelotti y profundizó sus diferencias con CBF