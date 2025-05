Acusaciones a ESPN por "opereta" contra Independiente (rival de Boca)

En el programa de Mariano Closs (ESPN F12) se suele hablar sobre arbitrajes y polémicas una vez finalizadas las fechas. En este caso, hablaron del encuentro entre el Rojo e Independiente Rivadavia de Mendoza y se generó debate por una jugada en particular.

En el inicio del segundo tiempo, Kevin Lomónaco impactó a Fabrizio Sartori con el codo, pero el juez ni siquiera lo amonestó.

Una jugada que dejó polémica luego del triunfo ante Independiente Rivadavia. ¿Qué te pareció?



En ESPN F12, algunos (Closs, por ejemplo), creían que esta jugada era de expulsión mientras que otros (Esteban Edul), dijeron que correspondía una amarilla. La impresión, es que con una amarilla estaba bien efectivamente y por eso mismo llamó la atención que se debata esto.

La publicación en X acerca de este debate, tuvo mucha repercusión e incluso varias respuestas tales como: "Falta como una semana todavía…" de un periodista de Independiente o " Ya arrancó la operación de los medios? Falta una semana para el partido che, lo hacen muy obvio. Pero toda la vida fue así, les duele Independiente.".

Se vienen días interesantes en la previa del Clásico.

¿Cuándo jugarán Boca e Independiente?

Todo indica que el partido entre Boca e Independiente será el próximo lunes 19 de mayo desde las 21:30 horas. Aún falta confirmación oficial por parte de AFA, pero el hecho de que River esté en cuartos también, haría que el Millonario juegue el martes y deje el lunes para el Clásico.

image.png

Los otros 3 partidos de cuartos de final son: Argentinos Juniors vs San Lorenzo, River vs Platense y Rosario Central vs Huracán.

