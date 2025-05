Florencia Peña confirmó que Viviana Canosa la mencionó en "ese mamarracho de denuncia"

Florencia Peña se refirió al noviazgo de su hijo Juan

Hace algunos días Juan Otero, hijo de Florencia Peña, hizo público mediante las redes sociales que había comenzado un romance con Mateo Lofeudo.

“Juan es el que me empujó a ser una mejor mamá. Me enfrentó con todas mis estructuras y me encantó. Él, de chiquito, iba con pulseras y carteras a la escuela. Se disfrazaba, jugaba con mis tacos”, dijo sobre el joven, de 16 años.





Embed - BONDI LIVE en Instagram: "¿CÓMO VIVIÓ FLOR PEÑA LA PRESENTACIÓN DE JUAN OTERO CON SU NOVIO? Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12hs junto a @angeldebritooki @dalmaradona @juliargen @negraconte" View this post on Instagram A post shared by BONDI LIVE (@bondi_liveok)



Al respecto sobre cómo asumió su sexualidad expresó: “Me parece que es un debate. No es que no podamos entender a las nuevas generaciones, pero me costó. Nosotros somos una generación bisagra porque tuvimos una educación muy ortodoxa o no tan libre y poder ser honesta".

"Poder decir ‘yo esto lo recontra banco’, pero no es que no me costó entenderlo porque si no pareciera que uno tiene que entender las cosas en un abrir y cerrar de ojos. No es así, y eso no quiere decir que yo no vaya a apoyar a mi hijo. Eso es un problema mío y me lo guardo para mi terapia”, admitió posteriormente.

