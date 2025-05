No era George Clooney: La estafa virtual que engañó a una mujer con su imagen

Sin embargo, la simulación no se detuvo ahí. En otro clip, Clooney o mejor dicho su versión digital falsa aparecía diciendo: "Soy yo, George. Richard me dijo que tenés una tarjeta mala, que no podés arreglarla. Por favor, habla conmigo".

Convencida de estar frente a una oportunidad real, la víctima continuó siguiendo las instrucciones. "No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo", detalló. Las solicitudes no cesaban. "Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares. Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta de que eran impostores e hice el reclamo al FBI".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1921986353232826491?t=pFGCZf50jf5mLi0Cka-W4w&s=03&partner=&hide_thread=false "George Clooney":

Por la mujer que fue estafada y perdió 15 mil dólares pic.twitter.com/E5IU2l4WNT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 12, 2025

El relato dejó al descubierto no solo el ingenio de los estafadores, sino también cómo los avances tecnológicos, cuando caen en manos equivocadas, pueden volverse armas eficaces para manipular, engañar y vaciar bolsillos. La IA, lejos de ser neutral, puede ser moldeada según las intenciones de quien la utilice. Y cuando esas intenciones son criminales, los daños pueden ser tan reales como devastadores.

