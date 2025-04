La estafa que finge ser Tarjeta Naranja y deja a todos sin nada

Una vez más, el fraude virtual no conoce límites. Una nueva estafa dirigida a usuarios de Tarjeta Naranja ha encendido las alarmas en la provincia del Chaco, donde las autoridades policiales han emitido un contundente aviso para prevenir a la ciudadanía. Este ardid tecnológico busca capturar información sensible mediante un engaño que, aunque simple, puede afectar gravemente a quienes caigan en él: hacer creer a los clientes que sus tarjetas dejarán de funcionar si no realizan una supuesta "renovación gratuita".