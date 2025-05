$Libra: Luis Caputo/Cúneo Libarona dejarían plantados a los diputados por el acto de Adorni

El diputado socialista Esteban Paulón, advirtió desde sus redes sociales que si los citados no concurren al Congreso les podrían caber “denuncias o traslados con la fuerza pública”.

Un comunicado firmado por diputados de distintos bloques, solicita a Menem que, de no haber garantías de comparecencia, se informe a las distintas bancadas para que tomen “las medidas que estimen corresponder”.

Desinterés de Luis Caputo y Cúneo Libarona

En LLA creen que no corresponde la comparecencia de Silva por no tratarse de un ministro y Francos se quejó en su momento de que la comisión investigadora se extralimitaba en sus funciones. Cuanco fue interpelado Francos, el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, leyó las notas enviadas por Caputo, quien argumentó "cuestiones de agenda impostergables" y dijo que el Ministerio a su cargo "no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA", al tiempo que manifestó su "disposición" a informar por escrito; y la de Cúneo Libarona, que justificó "compromisos urgentes asumidos previamente".

martin menem.jpg Martín Menem, presionado para que Luis Caputo y Cúnero Libarona se presenten en Diputados

Si los funcionarios no se presentan este miércoles, la interpelación no podría reprogramarse a menos que se firme un nuevo dictamen o se reúna nuevamente el quorum.

Todo esto dilataría aún más los tiempos. Por eso, algunos diputados quieren apelar a otras estrategias para presionar al Gobierno. Una de ellas es realizar más denuncias judiciales y otra es impulsar iniciativas legislativas que permitan visibilizar el caso $LIBRA, aunque no se dieron detalles sobre estas estrategias.

En el Gobierno no hay interés en reflotar el tema $LIBRA después de que compareciera el jefe de ministros Guillermo Francos y especialmente cuando este domingo (18/5) hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

