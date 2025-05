Fiat puso primera: Comenzó a fabricar su nueva pick up en Córdoba

En ese sentido, la planta cordobesa de Ferreyra también estará encargada de producir un motor en serie. Se trata del Multijet 2.2, un propulsor tradicional de todas las marcas de Stellantis que es especialmente requerido para utilitarios e implementado en toda la fabricación regional.

“La implementación de este gran desarrollo en un segmento tan competitivo requirió la inversión de US$ 385 millones destinados a nuevos componentes, motores de primera calidad y a la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% serán mujeres. De esta forma, la planta de Ferreyra no sólo producirá más, sino que lo hará mejor, es decir, con mayor integración local y alineado con los principios de diversidad e inclusión”, ampliaron desde Stellantis.

La producción de Titano se hará en simultáneo con la de Peugeot Landtreck, otro producto de Stellantis que comparte la misma plataforma. La pickup “gemela” es producida actualmente en Uruguay y se exporta a mercados como el de Chile, siendo su destino seleccionado en base a criterios de posicionamiento de marca.

Fiat Titano 2P.jpg Stellantis arrancó la producción.

Córdoba y las pickups

Por otra parte, los directivos de Stellantis ponderaron la capacidad industrial de la provincia mediterránea y la cadena de proveedores que allí se encuentran para encarar proyectos de envergadura.

“El Polo Industrial Córdoba escribe hoy un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pick-ups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos 4 años, nuestro querido Fiat Cronos”, explicó Martín Suppi, CEO de Stellantis Argentina.

En la misma provincia, y en reemplazo de Nissan Frontier, Renault avanzará en los próximos meses para dar marcha a la producción de una nueva pickup compacta. Se trata del proyecto Niágara, una de las nuevas apuestas de la marca francesa para el mercado sudamericano.

