Alfredo Casero y otro abandono en vivo: Estalló en Bondi y se retiró del estudio

Porque reapareció en un stream pero terminó todo mal: escuchó voces, se paró y se fue enojado. pic.twitter.com/tK41XNNdtI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 13, 2025

Todo se dio durante un debate sobre política. Mientras Caero hablaba, comenzó a evidenciarse su incomodidad. "Che, yo no puedo hablar. Hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo, y si hablan me voy a la mierda", lanzó visiblemente molesto. En el piso, Trebucq intentó calmarlo y pidió silencio en el piso. Sin embargo, la validación del conductor no bastó para calmar al actor.