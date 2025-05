Hot Sale 2025 ya en +53%: Tienda Nube, Natura, Avon y Facturante

"Estamos promediando la mitad del primer día de la edición 2025 del HotSale y los resultados son prometedores. En esta primera jornada, las Tiendas Nube de todo el país vendieron un 61% más que el año anterior, lo cual es un signo claro de la madurez y el dinamismo que ha alcanzado el ecosistema del comercio electrónico en Argentina. Desde Tiendanube, observamos una búsqueda de compras inteligentes y planeadas aprovechando esta temporada de descuentos y de financiación."

Datos

Facturación total: $5.894 millones

Promedio del ticket: $103.122 (+40% sobre 2024)

Transacciones: +57.000 (info de las primeras 12 horas: crecimiento +61% sobre 2024)

El 76% de los usuarios compraron desde dispositivos móviles y 24% desde desktop

Pico de ventas a las 11:00 del 12/05: más de 9.900 órdenes/hora.

Categorías más elegidas por los usuarios:

Indumentaria, 52%

Decoración y hogar, 16% (subió 6 puntos sobre 2024)

Salud y belleza, 12% (subió 5 puntos sobre 2024).

El caso Natura

Tal como cada año, Natura presentó su 'propuesta imperdible': del 12/05 al 14/05, hasta 65% OFF en su tienda online y app, y extenderán los beneficios con hasta 60% OFF durante el Hot Week, del 15/05 al 18/05.

Extra: podrán utilizarse cupones exclusivos que se acumulan con los descuentos ya vigentes.

El miércoles 14/05, a las 19:00, Live Shopping con beneficios diferenciales tal como envío gratis y regalos por compra.

También kits exclusivos disponibles (sólo online), en 3 y 6 cuotas sin interés para compras mayores a $70.000 y $140.000.

Santiago Del Giudice, Gerente de Digital Commerce, Retail y Growth de Natura Argentina:

“Vamos a estar activando promociones y descuentos en nuestras tiendas físicas, en nuestra tienda oficial de Mercado Libre y, por supuesto, en el e-commerce de Natura. En esta fecha comercial esperamos llegar a cerca de 3 millones de visitas en nuestro sitio durante toda la semana”.

Embed ¡El Hot Sale ya llegó! Entrá a https://t.co/iTfqb2zfEv, explorá las Tiendas Oficiales y descubrí oportunidades imperdibles en todas las categorías. #HotSale #CACE #ElHotSaleQueResuelve pic.twitter.com/KZxovQPhfl — Hot Sale Argentina (@HotsaleArg) May 12, 2025

El caso Avon

La marca de cosméticos Avon participa con una propuesta integral y beneficios acumulables en su tienda online y app. El Hot Sale, extendido al 18/05 en el marco de Hot Week, ofrece hasta 50% OFF en todas sus categorías de productos, Además de ofrecer 3 y 6 cuotas sin interés en compras mayores a $65.000 y $100.000.

Se suman beneficios adicionales mediante cupones aplicables sobre los descuentos mencionados. Entre ellos se destaca, un 30% OFF en compras mayores a $50.000 utilizando el cupón HSAVON, un 15% OFF en compras superiores a $30.000 más un labial Ultra Matte de regalo con el cupón MIREGALO, y un 10% OFF extra automático en el carrito para quienes compren desde la app.

También se activaron acciones como una promo flash con 50% OFF en hasta 3 productos con el cupón APPSALE. A lo largo del Hot Week, se aplican descuentos escalonados con el cupón AVONWEEK: 25% OFF a partir de $45.000 y 30% OFF desde $55.000.

Además, quienes realicen compras superiores a $65.000, acceden a un 35% OFF utilizando el cupón CHAUHS. Como beneficio extra, Avon ofrece envío gratis exclusivo para compras realizadas desde la app en pedidos mayores a $40.000, aplicado automáticamente en el carrito.

El caso Facturante

El primer día de Hot Sale 2025 arroja cifras optimistas respecto a ventas. Desde Facturante, compartieron que se superaron las 109.000 ventas hasta las 15:00. Además, advierten que la facturación ya es un 53% mayor respecto al año pasado.

Lorena Comino, CEO de la compañía, comenta el top 10 de provincias de mayor participación en lo que va del evento:

Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fé, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Tucumán y Chubut.

La logística eficiente es un factor clave en el boom del comercio electrónico.

Franco Terzakian, CEO de shipnow, dice que la profesionalización de la logística impulsa el crecimiento del eCommerce y es un diferencial de marketing: “En 2024 tuvimos un aumento del 9,23% en el volumen de envíos respecto al año anterior, y para 2025 vamos por un incremento cercano al 40%, vinculado a la demanda por servicios tales como las entregas en el mismo día, que potencian amplia la experiencia del consumidor y favorecen la repetición de compra”.

Terzakian añade que el desafío logístico del consumidor por recibir sus compras en tiempos cada vez más breves, genera una continua inversión y desarrollo en tecnologías avanzadas de rastreo, gestión y distribución de paquetes, aspecto crucial para el sostenimiento y crecimiento del sector.

Sin embargo, además: "Más allá de la rapidez, las marcas que sobresalen son las que logran conectar emocionalmente con sus clientes. Una buena logística es invisible cuando todo marcha bien, pero también puede convertirse en una extensión de la experiencia de marca cuando se hace con creatividad y atención al detalle".

“Las nuevas generaciones, como los Millennials, Centennials y la Generación Alfa, exigen experiencias, autenticidad, transparencia y valores que conecten con su identidad”, indicó Mariela Mociulsky -CEO de Trendsity-.

------------------------

