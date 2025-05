Arde TV Pública por la nota a La China Suárez: El sindicato está de paro y habrá marcha

El comunicado de SiPreBa por la manifestación

"Los trabajadores y trabajadoras de la Televisión Pública, nucleados en todos sus sindicatos -SATSAID, SIPREBA, APJ, SALCO-, profundizamos el plan conjunto de lucha y movilización, junto a Radio Nacional, Contenidos Públicos, Apesau y los demás medios de RTA, ante la falta de respuesta de la intervención, que con absoluta crueldad ningunea el legítimo reclamo de una urgente recomposición salarial".

Los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos estamos sin aumento salarial desde agosto de 2024, y en algunos casos desde julio, pese a que en el período de agosto a marzo hubo una inflación acumulada del 26,4%.

"Este congelamiento salarial perverso no hace otra cosa que destruir los medios públicos, generando un desgaste psicológico en los trabajadores y trabajadoras que todos los días trabajan con profesionalismo por una TV Pública de calidad, plural y federal".

Una enorme polémica se generó en la jornada del lunes cuando Ignacio Rodríguez aseguró que la TV Pública le habría pagado US$15 mil a La China Suárez para hacerle una nota. En este marco, la señal estatal emitió un contundente comunicado desmintiendo esta información, pero el periodista de C5N volvió a la carga.

image.png El comunicado que publicó la TV Pública.

Instalada la versión de Rodríguez, la TV Pública publicó un comunicado en la noche de ayer, tras la emisión de la entrevista con la actriz la cual fue encabezada por Gustavo Méndez.

"La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores que circularon sobre un pago para que la actriz y cantante concediera una entrevista al periodista Gustavo Méndez, para el programa La Pasión. No forma parte de nuestras prácticas profesionales cobrar ni pagar por el espacio a ningún invitado, ya que, consideramos que esta práctica está reñida con la ética periodística"

"La entrevista en cuestión fue acordada de manera transparente, conforme criterios de oportunidad y disposición de la invitada", concluyó la señal estatal.

Sin embargo, Rodríguez no se quedó callado y recogió el guante rápidamente. Con tono desafiante, exclamó "Entró la bala" en su cuenta de X (ex Twitter) y procedió a enumerar una serie de preguntas que el medio continúa evadiendo respecto a la financiación de este nuevo medio digital.

Che @TV_Publica están desmintiendo lo mismo que en su momento me desmintieron con la contratación de Denise Dumas y que después se vio que tenía razón?!



Cuanto más desmentís, más oscureces.



Cabe recordar que bajo la administración de Javier Milei, la promesa era un ajuste considerable del canal y no se descartaba su privatización. Pese a esto, la TV Pública no sólo estrenó nuevos ciclos, sino que además lanzó esta nueva apuesta digital con una programación completa.

En este marco, Rodríguez volvió a la carga esta tarde en la señal de noticias del Grupo Indalo: "¿Adónde están los papeles que dicen que armaron un streaming? No me los dieron. Yo pedí que me los muestren porque es verdaderamente escandaloso que yo maneje esta información. Yo no voy a venir a un estudio de televisión a hacer una acusación así si no tengo un sustento".

"Cuando fueron los contratos de la TV Pública que yo los mostré me desmintieron a los dos, tres días y después al mes se confirmó y se mostró en todos lados", recordó también, en referencia a la información que brindó el año pasado sobre los arreglos para el envío de Denise Dumas, la cual en primera instancia el canal desmintió y luego debió confirmar.

"A mí me encantaría que muestren todo lo que están diciendo, que repiten como loros, todo lo que se hizo en ese streaming, cómo se sustentó, cómo se armó, para que a todos nos saquen la duda de qué es lo que estaban proponiendo con esta suerte de entrevistas a famosos y otro estilo de programas. Hay que decirlo, si están yendo por publicidad es precarización laboral"

