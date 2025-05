TV Pública desmintió pago a La China Suárez pero desde C5N expusieron dudas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1922121252262535232&partner=&hide_thread=false Entró la bala. AMAMOS.



Che @TV_Publica están desmintiendo lo mismo que en su momento me desmintieron con la contratación de Denise Dumas y que después se vio que tenía razón?!



Cuanto más desmentís, más oscureces.



Por otro lado, mañana les cuento cómo fue el pago a La China… https://t.co/iIu19fpTTp pic.twitter.com/xWKq9mrcWz — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 13, 2025

Cabe recordar que bajo la administración de Javier Milei, la promesa era un ajuste considerable del canal y no se descartaba su privatización. Pese a esto, la TV Pública no sólo estrenó nuevos ciclos, sino que además lanzó esta nueva apuesta digital con una programación completa.

En este marco, Rodríguez volvió a la carga esta tarde en la señal de noticias del Grupo Indalo: "¿Adónde están los papeles que dicen que armaron un streaming? No me los dieron. Yo pedí que me los muestren porque es verdaderamente escandaloso que yo maneje esta información. Yo no voy a venir a un estudio de televisión a hacer una acusación así si no tengo un sustento".

"Cuando fueron los contratos de la TV Pública que yo los mostré me desmintieron a los dos, tres días y después al mes se confirmó y se mostró en todos lados", recordó también, en referencia a la información que brindó el año pasado sobre los arreglos para el envío de Denise Dumas, la cual en primera instancia el canal desmintió y luego debió confirmar.

A mí me encantaría que muestren todo lo que están diciendo, que repiten como loros, todo lo que se hizo en ese streaming, cómo se sustentó, cómo se armó, para que a todos nos saquen la duda de qué es lo que estaban proponiendo con esta suerte de entrevistas a famosos y otro estilo de programas. Hay que decirlo, si están yendo por publicidad es precarización laboral A mí me encantaría que muestren todo lo que están diciendo, que repiten como loros, todo lo que se hizo en ese streaming, cómo se sustentó, cómo se armó, para que a todos nos saquen la duda de qué es lo que estaban proponiendo con esta suerte de entrevistas a famosos y otro estilo de programas. Hay que decirlo, si están yendo por publicidad es precarización laboral

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1922323759093985722&partner=&hide_thread=false Mientras repiten como loro lo que ya dijeron, acá los sigo esperando.



El China Suarez Gate más vivo que nunca…https://t.co/KH0vbtn8Zj pic.twitter.com/lh1d1XP5gK — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 13, 2025

Polémica en la TV Pública: Aseguran que La China Suárez cobró US$15 mil por una nota

En las últimas horas trascendió lo que podría tratarse de un nuevo escándalo de la TV Pública bajo la administración "ajustada" del Gobierno de Javier Milei. Según indicaron en Radio 10, el canal estatal le habría pagado US$15.000 a La China Suárez por su nota para el lanzamiento del streaming de la señal.

Embed - Nacho Rodriguez China Suarez

La noticia de la entrevista de la actriz con el nuevo medio digital se dio a conocer hace algunos días y se estrenó en la noche de ayer (lunes 12/5). En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, Suárez romperá el silencio sobre la polémica que protagoniza junto a su actual pareja Mauro Icardi y Wanda Nara, que terminó en una caliente batalla legal.

En este marco, el columnista de Mañana Sylvestre Ignacio Rodríguez brindó esta información explosiva. "La Televisión Pública estrena en el día de hoy un streaming, donde el día viernes se grabó una entrevista con la China Suárez como principal eje de este debut", introdujo.

Le pagaron la nota a la China Suárez, porque nada es gratis. La cifra que me dieron a mí son 15 mil dólares. 15 mil dólares en un mano a mano que va a salir hoy a la tarde Le pagaron la nota a la China Suárez, porque nada es gratis. La cifra que me dieron a mí son 15 mil dólares. 15 mil dólares en un mano a mano que va a salir hoy a la tarde

Gustavo Sylvestre, conductor del ciclo, se mostró furioso: "¿A quién le importa ver, en la Televisión Pública, a la China Suárez hablando? Fondos, con la tuya. Una programación que es un desastre. La peor programación en años. Habría que ver los contratos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1921886740190495006?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921886740190495006%7Ctwgr%5E77cc5bf74062ae1f6209a44e20079eb80898cab5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpolemica-la-tv-publica-aseguran-que-la-china-suarez-cobro-us15-mil-una-nota-n601257&partner=&hide_thread=false Desmentilo con pruebas. Te esperamos. — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 12, 2025

"En vez de un ciclo de espectáculos en la Televisión Pública, por qué no hacen un ciclo de ciencia ficción, de actores, hablar de la ciencia, la tecnología, la educación en la Argentina", agregó y cerró indignado: "Hagan ficción, muchachos, hagan programas de televisión, hagan un programa federal que integre a la Argentina. Con la tuya, cuando en otros tiempo criticaban".

Ante el revuelo que se generó en redes sociales y portales por estos datos, el propio Méndez recogió el guante y acusó a Rodríguez de estar difundiendo una fake news. Desafiante, el periodista del Grupo Indalo lo invitó a demostrarlo con pruebas.

Tras apuntar directamente contra Rodríguez por su versión, Gustavo Méndez replicó la información del periodista Emanuel Respighi de Página12, quien afirmó que el ciclo La Posta que encabezará el entrevistador se trata de una coproducción y que según diversas fuentes a las que les consultó "no se pagó nada" por la nota con Suárez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gusta_mendez/status/1922008805950312914?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922008805950312914%7Ctwgr%5E77cc5bf74062ae1f6209a44e20079eb80898cab5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpolemica-la-tv-publica-aseguran-que-la-china-suarez-cobro-us15-mil-una-nota-n601257&partner=&hide_thread=false ACÁ UN SR. PERIODISTA https://t.co/yUdxVvhhoz — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) May 12, 2025

