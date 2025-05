Alivio para Javier Milei en cierre de campaña, pero foto empaña su viaje a Roma

Live Blog Post

CFK asistió a un herido en la marcha de jubilados: "Si no fuera parte de la tragedia nacional, sería cine"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió personalmente al dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Nicolás Caropresi, quien resultó herido durante la represión policial en una manifestación en defensa de los jubilados.

Caropresi había intervenido para proteger a los manifestantes, entre ellos el padre Paco Olveira, cuando fue alcanzado por golpes y gases lacrimógenos. El joven fue trasladado al Instituto Patria, ubicado a metros del Congreso y donde se encontraba la ex mandataria, que se solidarizó y colaboró en las primeras curaciones.

Tras el episodio, el dirigente de Argentina Humana Juan Grabois expresó que Caropresi "puso literalmente el cuerpo para defender a los jubilados y específicamente al padre Paco de la golpiza policial. Se comió los gases y los palos. Lo que corresponde a un dirigente popular. Nico no es el único, pero es de los mejores", destacó en su cuenta de X, junto a foto y video del momento.

"En el Instituto Patria estaba la ex presidenta Cristina Kirchner, bajó de su oficina a solidarizarse y participó de las curaciones. Si no fuera parte de la tragedia nacional, sería cine. El problema es que no es ficción. Es la realidad. Y esta gente nos está llevando a lugares de muy difícil retorno. A nosotros nos toca, cada cual desde su trinchera, dejarlo todo para defender lo que queda de justicia social hasta que se vayan los verdugos del pueblo", agregó Grabois en relación a la escena vivida en el Instituto Patria.

El dirigente aclaró que Caropresi está "herido" pero se encuentra "fuera de peligro".

