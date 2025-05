Desgarrador relato de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte del 10

“Pregunté si estaba vivo”, dijo que fue su primera respuesta al enterarse de que su padre se había descompensado en su casa de Tigre. Luego se conocería que para ese entonces Diego ya estaba muerto.

Más adelante describió otro momento doloroso cuando le pidió perdón a su familia y contó que, tras el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020, pensó en no vivir más.

Dalma y Gianinna Dalma y Gianinna hijas de Maradona

"Salir adelante": Entre lágrimas dijo

A mí me costó muchísimo salir adelante. Le quiero pedir disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá, pero por mucho tiempo le hablé a mi papá y le pedía que me quería morir, que me quería ir con él. Que no tenía más ganas de nada A mí me costó muchísimo salir adelante. Le quiero pedir disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá, pero por mucho tiempo le hablé a mi papá y le pedía que me quería morir, que me quería ir con él. Que no tenía más ganas de nada

Y agregó:

Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie

Deterioro

Según relato, advirtió que su padre estaba cada vez peor de salud y aseguró habérselo comentado a Leopoldo Luque, a quien definió como el médico de cabecera de Maradona. Él, no obstante, le decía que “estaba todo bien”.

También manifestó su indignación con el psicólogo imputado Carlos Díaz, sobre quien dijo:

Yo confié en que iba a ayudar a mi papá, pero evidentemente él estaba cubriendo otros huecos, quería pasarnos la pelota a nosotros Yo confié en que iba a ayudar a mi papá, pero evidentemente él estaba cubriendo otros huecos, quería pasarnos la pelota a nosotros

Gianinna coincidió con sus hermanas Dalma y Jana al decir que accedió a la internación domiciliaria en Tigre por recomendación de Luque, Cosachov y Díaz, pero que no consideraba que fuera la mejor opción.

La propuesta era una internación domiciliaria seria, pero nunca cumplieron. Yo elegí creer en Luque, Cosachov y Díaz, que lo venían siguiendo a mi papá. La propuesta era una internación domiciliaria seria, pero nunca cumplieron. Yo elegí creer en Luque, Cosachov y Díaz, que lo venían siguiendo a mi papá.

El medio Clarín informó que Gianinna, se dio cuenta de que “fue todo una puesta en escena”.

Una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos buscaban, que era seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo Una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos buscaban, que era seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo

Últimos días

El medio porteño refleja que Gianinna habló de los últimos días de Maradona

Gianinna vio a su padre con vida por última vez el 18 de noviembre de 2020,una semana antes de su fallecimiento. No lo vio bien: lo vio hinchado y con voz robótica. Se preocupó, así que le avisó a Leopoldo Luque. El relato fue descriptivo

Mi papá estaba tirado en la cama sin poder levantarse, estaba muy hinchado, los ojos, las manos. Yo me quedé con él en la cama, le pedía que se levante, que fuera al comedor conmigo, pero no tenía ganas de nada. Los ojos no se veían de lo hinchados que estaban. Mi papá estaba tirado en la cama sin poder levantarse, estaba muy hinchado, los ojos, las manos. Yo me quedé con él en la cama, le pedía que se levante, que fuera al comedor conmigo, pero no tenía ganas de nada. Los ojos no se veían de lo hinchados que estaban.

Cumpleaños

“El 10 de octubre hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. No estaba muy bien. Me dijo: ‘¿cómo voy a estar bien si pasé mi cumpleaños solo?’.

"Yo le dije que no había sido su cumpleaños, que no lo había pasado solo. Le recordé que cumplía el 30 de ese mes. Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente", relató.

Habló día real del cumpleaños del astro, contó cuando lo fue a saludar a su casa de La Plata

Cuando llegamos el día del cumpleaños a Brandsen, el 30 de octubre, entré a la casa, él estaba sentado en un fogón. Lo fuimos a saludar con mi hijo que tenía una remera de él abrazando a (Claudio) Caniggia. Se la muestra, él lo mira y no se reconoce (en la imagen). Había mucha gente a su alrededor, pero nadie se daba cuenta de la situación Cuando llegamos el día del cumpleaños a Brandsen, el 30 de octubre, entré a la casa, él estaba sentado en un fogón. Lo fuimos a saludar con mi hijo que tenía una remera de él abrazando a (Claudio) Caniggia. Se la muestra, él lo mira y no se reconoce (en la imagen). Había mucha gente a su alrededor, pero nadie se daba cuenta de la situación

Gianinna recordó que en esa oportunidad le preguntó a su papá si se quería ir con ella, dijo que él le contestó que sí y que se tiró a sus brazos “como cuando un nene de 9 meses se te tira encima” remarcó

