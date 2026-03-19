SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, participó de una reunión de trabajo interministerial donde los representantes de las áreas más importante de su gestión expusieron las acciones de gobierno bajo la consigna "Decisiones que le cambian la vida a la gente". Sobre ese marco, aprovechó para criticar el modelo económico de Javier Milei.
DISTANCIA
"Sin motosierra": Maximiliano Pullaro se diferencia de Javier Milei
Maximiliano Pullaro celebró resultados de su gestión y aprovechó para sacar chapa criticando el modelo económico de Javier Milei.
Resultados de gestión de Maximiliano Pullaro
Durante la actividad, el mandatario remarcó: "Desde asumimos sabíamos que no eran momentos sencillos los que nos iban a tocar, pero estábamos convencidos que veníamos a cambiar la realidad de la Provincial".
Sobre esa línea, recordó que "Había un estado nacional que se retiraba absolutamente de todo y empezaba a decir que iba a recortar un montón de fondos, y que las provincias nos íbamos a tener que arreglar como pudiésemos". En tanto, comparó: "Tomamos decisiones difíciles en este contexto", haciendo énfasis en su "mano dura" contra el narcotráfico, uno de los ejes central de su administración.
"Estábamos golpeados por la violencia y hoy podemos ver cómo el domingo, en Rosario, 300.000 personas fueron a un recital al aire libre en el Monumento a la Bandera, sin una sola denuncia de robo de un celular", ejemplificó el radical para dar cuenta de la baja de la violencia y el delito.
En relación a la Educación, que viene de tomar una iniciativa importante ante la caída de recursos nacionales, Pullaro rememoró que, al momento de ganar las elecciones, en 2023 "los estudiantes habían tenido 150 días de clases y, como habíamos prometido, el año pasado tuvimos 185 y este año vamos a tener 187".
A su vez, destacó: "Salvamos la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que pertenece a todos los santafesinos".
Obra pública y el sistema productivo
Por otra parte, hizo hincapié en las obras públicas, las cuáles el Gobierno abandonó por completo.
"Dijimos que veníamos a fortalecer al sistema productivo y empezamos con las obras en los gasoductos que durante años no se concretaron. Dijimos que creíamos en el Estado y cuidar el Estado es cuidar las empresas públicas como ASSA y EPE", señaló.
Posterior a ello, reconoció: "Tuvimos que tomar decisiones valientes para que puedan ser eficientes y no sean un costo del Estado, porque sino, vienen los que no creen en el Estado y plantean que la única alternativa es regalársela al sector privado, como ya lo hicieron décadas atrás con el Banco Provincial de Santa Fe", sostuvo.
Mensaje oculto a Javier Milei
Pullaro le pidió a los presentes salir "con orgullo a defender los cambios y las transformaciones que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. Hagámoslo con la firme convicción y con la frente alta, porque no lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con mucha sensibilidad social, porque durante todo este tiempo invertimos en infraestructura productiva, educativa, en seguridad".
De manera continuada, insistió: "Mejoramos la seguridad, la obra pública, la educación y la producción" y aseguró que "A ningún santafesino ni santafesina le faltaron los alimentos ni los medicamentos, porque ahí siempre estuvo el Estado para acompañar a quienes más lo necesitaban".
Luego, agregó que "Desde acá podemos mostrar que puede haber un modelo virtuoso, un modelo que cuida el peso, un modelo que es eficiente a la hora de gestionar, que trabaja mucho, pero que lo hace con mucha sensibilidad, sin abandonar a nadie, porque es en lo que creemos y es en lo que nosotros nos formamos".
El Gobierno de Santa Fe saca provecho
Durante la exposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, el ministro Pablo Cococcioni junto a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de Información, mostraron resultados de la persecución del tráfico de drogas.
Cococcioni subrayó los logros en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, con una disminución del 65 % en homicidios en lo que va del año. A su vez, se refirió a la creación de un nuevo paquete de leyes para continuar mejorando la seguridad en la Provincia.
Al momento de hablar de la Educación, el ministro José Goity, acentuó sobre los logros del Plan Raíz. Se trata del programa de alfabetización que busca garantizar que todos los niños estén alfabetizados al finalizar el tercer grado, y puso como ejemplos las mediciones de fluidez lectora en los más chicos, que ya muestran importantes avances.
En una presentación conjunta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la presidenta de EPE, Anahí Rodríguez, mostraron el impacto de las políticas productivas y energéticas. Posterior a ello, la titular de ASSA, Renata Ghilotti repasó los cambios en la empresa y las inversiones que se llevan adelante donde la entidad de agua tiene presencia.
Como cierre, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, celebró las mejoras implementadas en los procesos de licitación de obras públicas y manifestó que, con una gestión eficiente de los recursos, es posible y necesario, avanzar en infraestructura en toda la provincia, y mostró ejemplos de obras emblemáticas que se llevan adelante en diferentes localidades.
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