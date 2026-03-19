"Sin motosierra": Maximiliano Pullaro se diferencia de Javier Milei

image La educación, una de las prioridades en la gestión provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe

A su vez, destacó: "Salvamos la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que pertenece a todos los santafesinos".

"Hoy una jubilación intermedia en Santa Fe es de un $ 1.800.000 cuando la jubilación intermedia del orden nacional son $ 600.000. Y logramos con decisión reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones". "Hoy una jubilación intermedia en Santa Fe es de un $ 1.800.000 cuando la jubilación intermedia del orden nacional son $ 600.000. Y logramos con decisión reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones".

Obra pública y el sistema productivo

Por otra parte, hizo hincapié en las obras públicas, las cuáles el Gobierno abandonó por completo.

"Dijimos que veníamos a fortalecer al sistema productivo y empezamos con las obras en los gasoductos que durante años no se concretaron. Dijimos que creíamos en el Estado y cuidar el Estado es cuidar las empresas públicas como ASSA y EPE", señaló.

Posterior a ello, reconoció: "Tuvimos que tomar decisiones valientes para que puedan ser eficientes y no sean un costo del Estado, porque sino, vienen los que no creen en el Estado y plantean que la única alternativa es regalársela al sector privado, como ya lo hicieron décadas atrás con el Banco Provincial de Santa Fe", sostuvo.

Mensaje oculto a Javier Milei

Pullaro le pidió a los presentes salir "con orgullo a defender los cambios y las transformaciones que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. Hagámoslo con la firme convicción y con la frente alta, porque no lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con mucha sensibilidad social, porque durante todo este tiempo invertimos en infraestructura productiva, educativa, en seguridad".

De manera continuada, insistió: "Mejoramos la seguridad, la obra pública, la educación y la producción" y aseguró que "A ningún santafesino ni santafesina le faltaron los alimentos ni los medicamentos, porque ahí siempre estuvo el Estado para acompañar a quienes más lo necesitaban".

Luego, agregó que "Desde acá podemos mostrar que puede haber un modelo virtuoso, un modelo que cuida el peso, un modelo que es eficiente a la hora de gestionar, que trabaja mucho, pero que lo hace con mucha sensibilidad, sin abandonar a nadie, porque es en lo que creemos y es en lo que nosotros nos formamos".

image Un gobernador cada vez más lejano del Presidente.

"En Santa Fe llevamos adelante un modelo de cambios y transformaciones sin motosierra, y con sensibilidad social". "En Santa Fe llevamos adelante un modelo de cambios y transformaciones sin motosierra, y con sensibilidad social".

El Gobierno de Santa Fe saca provecho

Durante la exposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, el ministro Pablo Cococcioni junto a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de Información, mostraron resultados de la persecución del tráfico de drogas.

Cococcioni subrayó los logros en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, con una disminución del 65 % en homicidios en lo que va del año. A su vez, se refirió a la creación de un nuevo paquete de leyes para continuar mejorando la seguridad en la Provincia.

Al momento de hablar de la Educación, el ministro José Goity, acentuó sobre los logros del Plan Raíz. Se trata del programa de alfabetización que busca garantizar que todos los niños estén alfabetizados al finalizar el tercer grado, y puso como ejemplos las mediciones de fluidez lectora en los más chicos, que ya muestran importantes avances.

En una presentación conjunta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la presidenta de EPE, Anahí Rodríguez, mostraron el impacto de las políticas productivas y energéticas. Posterior a ello, la titular de ASSA, Renata Ghilotti repasó los cambios en la empresa y las inversiones que se llevan adelante donde la entidad de agua tiene presencia.

Como cierre, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, celebró las mejoras implementadas en los procesos de licitación de obras públicas y manifestó que, con una gestión eficiente de los recursos, es posible y necesario, avanzar en infraestructura en toda la provincia, y mostró ejemplos de obras emblemáticas que se llevan adelante en diferentes localidades.

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