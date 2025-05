La respuesta de Carlos Bianchi ante los rumores de Boca

“Yo me encuentro muy bien en esta situación que estoy. Uno tiene sentido profesional. Tendría que estar acá. Y yo quiero disfrutar”.

Con pocas palabras Carlos Bianchi le dijo que no a Boca Juniors, el ex DT ya tiene una edad en la que prefiere ya no pasar por el día a día en un club, quiere disfrutar de su familia, su vida y la calma de la misma. Difícilmente lo veamos entrenar nuevamente, así sea otro equipo, seguramente el “Virrey” ya sabe que está retirado.

+ de Golazo24

Embed

Selección Argentina: Cuatro jugadores de la Scaloneta finalistas en Europa

Ander Herrera: Las polémicas declaraciones sobre el fútbol argentino

Riquelme ya prepara la llegada de Gabriel Milito y piensa 'limpiar' a 3 jugadores

Llora Boca: Juan Sebastián Verón desmintió a Germán García Grova