Riquelme ya prepara la llegada de Gabriel Milito y piensa 'limpiar' a 3 jugadores

El primero, tiene ofertas desde el Cincinnati de la Liga MLS quien puso el ojo en el volante ex San Lorenzo. Boca lo pagó alrededor de 3 millones y lo buscaría vender al menos en 4 millones para sacar un rédito. Tiene contrato hasta diciembre de 2028.

RIQUELMEYAPREPARALALLEGADADEGABRIELMILITOYPIENSALIMPIARA3JUGADORESFOTO3.jpg Juan Román Riquelme ya prepara la llegada de Gabriel Milito como nuevo DT de Boca y piensa realizar una limpieza en el plantel profesional.

En segundo lugar, Frank Fabra quien lleva en Boca una larguísima estadía de más de 8 años. Sin embargo, los últimos tres entrenadores incluyendo a Mariano Herrón no lo tienen en cuenta y podría irse a la MLS tras una oferta del Orlando City. Su vínculo culmina en diciembre.

El tercero, Juan Barinaga el lateral derecho ex Belgrano de Córdoba no rindió como se esperaba y perdió abundante terreno en la consideración de los entrenadores de Boca. Es considerado la alternativa a Lucas Blondel tras la reciente lesión de Luis Advíncula. Su contrato culmina en diciembre de 2026.

Gabriel Milito tiene la bendición de Bochini para dirigir a Boca

Por consiguiente, el ex futbolista e ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, respaldó la llegada de Gabriel Milito como técnico del cuadro boquense. En declaraciones que concedió a Radio La Red, el “Bocha” señaló: “Milito puede dirigir en Boca porque es un grande del fútbol argentino, de Sudamérica y del mundo y creo que puede dirigirlo más allá de la gente de Independiente, no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Las palabras del Bochini reflejan un aval claro hacia la figura del Mariscal, a pesar del vínculo emocional que lo une al “Rojo”. Además, Ricardo Enrique Bochini sostuvo que, incluso si Milito cumple su anhelo de regresar a Avellaneda en el futuro como dirigente, su paso por Boca no debería ser un impedimento: “Si como dicen, él quiere ser presidente de Independiente, la gente igual lo votaría porque vendría al club a ponerlo en el lugar que él lo vio en su infancia y después como futbolista”.

Gabriel Milito el máximo candidato de ser DT de Boca

De todos modos, el ídolo del Rojo no evitó recordar viejas diferencias con el exdefensor central. “No se puede decir ahora si es un técnico para Boca. En Argentinos hizo una buena campaña, pero cuando estuvo en Independiente para mí no hizo lo que pide la historia de Independiente, incluso tuve un inconveniente con él por eso”, señaló Bochini.

Ese cruce se originó, según sus propias palabras, “después de un partido en cancha de Lanús cuando jugó contra Defensa y dije que Independiente no era lo que se estaba viendo. A él no le gustó”. Ricardo Enrique Bochini relató que fue contactado por el representante de Milito, quien le transmitió el malestar del entrenador por sus declaraciones. “Y bueno, no hablé más después de ese día”, cerró.

Mientras tanto, en Boca avanzan con la idea de que Milito se ponga al frente del plantel profesional. Riquelme lo valora no solo por sus antecedentes, sino por su estilo de juego, su capacidad de liderazgo y la experiencia que acumuló tanto en el fútbol argentino como en el brasileño.

Fernando Gago dejó de ser el director técnico de Boca

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca luego de la derrota por 2-1 ante River en el Superclásico del domingo 27/04.

Pese a que todavía no hubo ningún anuncio oficial por parte del club, Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club, confirmó la noticia en diálogo con la prensa al asegurar que “hasta acá llegó”.

El ex mediocampista del equipo “Xeneize” aclaró que “hemos tomado una decisión y es que hasta acá han llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico en la institución”.

A su vez, reconoció que “fue difícil porque es un hombre de la casa, pero estamos para tomar decisiones”. Además, detalló cómo se llegó a tomar esta decisión: “Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, buscamos y encontramos la manera para que hoy Fernando Gago no sea más nuestro entrenador”.

El ex mediocampista, de 39 años, dirigió 30 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Gago había sufrido un golpe muy duro hace unos pocos meses, cuando el equipo perdió en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú.

Con un golazo de Mastantuono, River se quedó con el Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura

River venció como local por 2-1 a Boca en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, llevado a cabo el domingo 27/04 en el estadio Monumental.

Los goles para el Millonario los convirtieron Franco Mastantuono, a los 25’, y Sebastián Driussi, a los 44’, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el “Xeneize” a los 38’, todos en el primer tiempo.

¿Qué es lo que tiene que pasar para que Boca y River lleguen a la final del Torneo Apertura 2025?

River, con la victoria ante Vélez, le robó el segundo lugar a Independiente. En tanto, Boca no pudo ganarle a Tigre en Victoria y fue Argentinos Juniors el que se quedó con el primer puesto.

De esta manera, “Millonarios” y “Xeneizes” no podrán enfrentarse salvo en una hipotética final. Esta suerte también corre para el Clásico de Avellaneda y para el duelo porteño de San Lorenzo y Huracán.

En cuanto a los enfrentamientos, hay posibilidades de que River y Racing se enfrenten en cuartos de final. En ese caso, los de Marcelo Gallardo serán locales, ya que terminaron en una mejor posición en el torneo. Por su parte, Boca podría enfrentar a Independiente en La Bombonera por la misma instancia.

Playoffs del Torneo Apertura 2025: formato y definición en caso de empate

Los partidos de octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase de grupos. En caso de empate, la definición será por penales.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, donde se mantendrá el formato de partido único, de igual que en la instancia de semifinales. En tanto, la final del torneo está programada para el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Entre los cruces destacados se encuentra el enfrentamiento entre Boca y Lanús, así como el de River ante Barracas Central. Además, Rosario Central, líder de la Zona B, se medirá ante Estudiantes de La Plata, mientras que Argentinos, puntero de la Zona A, enfrentará a Instituto.

Embed - RIQUELME YA LO SABE: a quiénes va a borrar Milito si agarra como DT de Boca | CANCHA EMBARRADA

Más notas de Golazo24

En River no gustó lo que dijo Claudio Echeverri sobre Marcelo Gallardo

Por dónde pasan Barcelona SC vs. River por Copa Libertadores

Iker Muniain repudiado por un histórico jugador de San Lorenzo

Muy valedero lo de Central Córdoba pero a Flamengo se le anima cualquiera

Estudiantes tiene un nuevo amuleto: María Paz Zubiri, la relatora de Fox Sports

Aumentazo de la AFA en las entradas: Cuánto costará ir a la cancha