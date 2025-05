Contradictorio Maximiliano Pullaro con el gobierno de Javier Milei

image.png Se abren los caminos.

Hasta no hace mucho tiempo, había evitado nacionalizar el conflicto aunque, superado ese obstáculo, redobló la apuesta. No sólo se plantó por obra pública, también insiste en que se eliminen las retenciones y solicita respuestas por el abandono de las rutas que conectan a los puertos del agro. En base al último punto, el gobernador denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiere transferirlas a la Provincia, y el radical se hartó.