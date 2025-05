Marianela Mirra confirmó a LAM que José Alperovich ya no es Rey

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1922458728185450859&partner=&hide_thread=false MARIANELA MIRRA Y JOSÉ ALPEROVICH SE SEPARARON



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/JDp3v0i0UJ — América TV (@AmericaTV) May 14, 2025



Tras el revuelo ocasionado, se la tucumana se contactó con el periodista Pepe Ochoa por medio de WhatsApp y brindó más detalles al respecto. "Me separé, pasamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que no confía. Me dejó por teléfono", expresó quien en abril por su cumpleaños lo había saludado vía redes sociales llamándolo "rey".