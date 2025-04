José Alperovich, preso por violar a su sobrina, tiene novia: la ex GH Marianela Mirra

Marianela Mirra y José Alperovich: El secreto que explotó en la tele

Rial arrancó la semana con un notición: "En Buenos Aires te puede sorprender, en Tucumán todo el mundo sabe de esta relación profundamente amistosa". Y sí, parece que en la provincia ya era un secreto a voces que Mirra visitaba seguido a Alperovich en la cárcel de Ezeiza. Lo que más impactó fue que, en vez de despegarse del escándalo, la ex GH salió a confirmar el romance con todas las letras. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", escribió en Instagram, dejando claro que su relación con el exgobernador no es algo nuevo.