Inolvidable Pepe Mujica: De guerrillero a Bonachón, frases icónicas y mundo en luto

image.png Mujica será enterrado en su rancho, cerca de la tumba de su perra Manuela | FOTO ARCHIVOS

Su vida austera, el propio reconocimiento de una juventud "loca" en nombre de los ideales y su firme posición a favor de la paz, le valieron el reconocimiento de sus detractores.

Entre sus frases más célebres se destacan:

"El socialismo no puede pelearse con la libertad ni el mercado, sino con el egoísmo"

"Quise cambiar el mundo, pero no cambié un carajo"

"La política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor; a los que les gusta la plata, bien lejos de la política", expresó en una visita a República Dominicana en octubre de 2016.

"Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad", dijo en una entrevista para el macrodocumental 'Human'.

"Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de igualdad", dijo en 2013 en una entrevista en 'Televisión Española'.

"Querido pueblo, gracias. No dudes que si tuviera dos vidas las gastaría enteras para ayudar a tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años.No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento, y donde esté estaré por ti, contigo, porque es la forma superior de estar con la vida”, dijo el 1 de marzo de 2015 al despedirse de la Presidencia.

El pésame del mundo por la muerte de Pepe Mujica

A los 20 minutos de oficializarse la muerte de José "Pepe" Mujica, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil —quien en más de una ocasión lo calificó como un "amigo" e incluso lo visitó para despedirse—, emitió un comunicado en el que expresó sus más sinceras condolencias y destacó su legado "humanista".

"Me desperté en Beijing con la triste noticia de que hoy nos dejaba Pepe Mujica, dejándonos llenos de tristeza, pero también con muchas lecciones. Su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano. Y ese coraje y esa fuerza pueden venir acompañados de humildad y desapego", escribió Lula en X en medio de su gira por Asia.

image.png La última visita de Lula a la chacra de Pepe, a sabiendas de que se estaba muriendo | GENTILEZA FOLHA

"En sus casi 90 años de vida, Mujica luchó fervientemente contra la dictadura que existió en su país. Defendió la democracia como pocos. Y nunca dejó de luchar por la justicia social y el fin de todas las desigualdades. Su grandeza humana trascendió las fronteras de Uruguay y su período presidencial", reinvindicó en redes.

Y añadió: "La sabiduría de sus palabras formó un verdadero canto de unidad y fraternidad para América Latina. Y su manera de entender y explicar los desafíos del mundo actual seguirá guiando los movimientos sociales y políticos que buscan construir una sociedad más igualitaria. Que el amor que Mujica siempre repartió al pueblo sea recibido ahora por la querida Lucía Topolansky y su familia, amigos y compañeros. Y que el consuelo llegue pronto a vuestros corazones".

Otros mandatarios del mundo también se expresaron a través de X, lamentando la muerte de Mujica. Entre ellos, Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia).

En ese sentido, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro —también exguerrillero— le otorgó a Pepe Mujica la máxima distinción de su país y expresó: “Ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay”.

image.png Petro despidió a Ppe Mujica en sus redes sociales | FOTO DE ARCHIVO cuando lo condecoró en su chacra

“Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una Unión Grancolombiana, que en el corazón de América Latina y el Caribe dé el paso decisivo a la integración”, sentenció.

El pasado 9 de enero, fue el propio expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, quien reveló al mundo que el cáncer de esófago que padecía se había extendido al hígado, y que no le quedaba mucho tiempo de vida.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso", dijo, sin rodeos, comunicándole al mundo que pronto moriría.

Mujica también anticipó que deseaba ser enterrado en el jardín de su humilde rancho, en el Cerro de Montevideo, junto a la tumba de su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo había sembrado.

Vida del Pepe Mujica y frases célebres

José "Pepe" Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en bonachón. Desde un principio, llamó a hacer “borrón y cuenta nueva”, y con el tiempo se fue convirtiendo en un ícono mundial por su estilo de vida austero y su coherencia entre el discurso y la práctica.

Fue detenido durante la dictadura militar en Uruguay, torturado y permaneció 12 años tras las rejas. Allí, según sus propias palabras, reflexionó sobre el alma humana y sobre el sentido de su vida. Posteriormente, fue amnistiado.

El líder del Frente Amplio, quien ejerció la presidencia entre 2010 y 2015, impulsó una serie de reformas de corte progresista que posicionaron a Uruguay como país pionero en políticas vinculadas al consumo de drogas blandas. Su gobierno legalizó y reguló el mercado de la marihuana, convirtiendo al país en el primero en el mundo en otorgarle un marco legal al consumo. Esta medida buscó combatir el narcotráfico, supervisar las adicciones y abrir un debate social sobre la regulación de las drogas psicoactivas.

En febrero de 2023, recibió un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el apoyo brindado al proceso de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, que culminó con la deposición de armas por parte de la guerrilla.

Ejemplo de austeridad, Mujica continuó viviendo en su humilde rancho a las afueras de Montevideo, junto a su esposa y sus mascotas. Además, donaba su salario presidencial a diversos programas sociales.

