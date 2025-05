El Gobierno acelera el plan de privatizaciones: Cuál es la estrategia de Casa Rosada

Qué dice la ley y cómo funcionará la comisión

La Ley Bases (27.742), en su artículo 13, exige que el Congreso esté informado sobre cada privatización que se lleve adelante. La comisión bicameral debe recibir detalles sobre los mecanismos elegidos para cada venta y contar con informes técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde se exponga la situación financiera y legal de las empresas involucradas.

El marco legal vigente, establecido por la Ley de Reforma del Estado (23.696), contempla distintas herramientas para llevar a cabo las ventas: licitaciones, concursos, remates, y colocación de acciones en los mercados financieros locales o internacionales. La norma también habilita la utilización de criterios de evaluación con puntajes o porcentajes, según variables técnicas o económicas.

Privatizaciones: Las empresas que están en la mira

Ya hay un puñado de compañías para las que el Ejecutivo activó el proceso de desinversión: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina (ENARSA) figuran entre las primeras. Además, se encuentra en preparación un decreto para avanzar en la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). En este caso, el plan incluye la transferencia de acciones por medio de una licitación pública, combinada con una oferta bursátil. También está bajo análisis el futuro de SOFSE (la Sociedad Operadora Ferroviaria), aunque todavía no se definió una hoja de ruta clara para ese caso.

Quiénes integran la bicameral y qué falta para que se active

Por ahora, solo la Cámara de Diputados completó la designación de sus seis representantes. Los nombres confirmados son: Florencia Carignano y Ana María Ianni por Unión por la Patria; Pablo Cervi (ELI – Liga del Interior); Diego Santilli (PRO); Victoria Borrego (Coalición Cívica); y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza).

Resta que el Senado designe a sus seis integrantes, algo que aún no se ha concretado. Desde el Ejecutivo admiten que todavía no iniciaron conversaciones formales con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside la Cámara Alta. Además, el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, por ahora no fue incluido en las negociaciones debido a que está concentrado en la impugnación de los comicios legislativos en Jujuy.

Objetivo: privatizar lo más posible en 2026

Mientras tanto, en el Gobierno trazan su meta: concretar la mayor cantidad de ventas de empresas estatales a lo largo de 2026. Para eso, necesitan agilizar los procesos técnicos y políticos, y mostrar resultados concretos que acompañen el relato oficial de reducción del Estado. La activación de la bicameral aparece como una pieza clave en ese engranaje, aun cuando su función sea más formal que resolutiva.

