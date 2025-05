Ingenio Ledesma: Tras 235 despidos y la presunción de cientos más, temen por un gran conflicto social

"Es como que el gobierno, el Estado, está ausente", reprochó. Señaló que" son 235 (las) familias que quedaron en la calle" y esto "va a impactar tremendamente en la economía local". "Nos mencionaron que quieren eliminar muchos sectores, muchos departamentos de trabajo" por lo que "presumimos que van a ser cientos los despedidos hacia adelante", advirtió.

Plan de lucha

El Sindicato inició un plan de lucha, "al comienzo, escalonado, visibilizando todo, haciendo una marcha una movilización, una olla popular", dijo Lezano, y anunció:

Vamos a seguir haciendo asambleas, tenemos reuniones de delegados ahora el martes, vamos a ver de convocar a una nueva asamblea y seguir trabajando sobre las acciones a seguir en el plan de lucha, pero no vamos a parar, vamos a hacer medidas más fuertes, más contundentes hasta que reincorporan a los 235 compañeros despedidos y que nos paguen un salario digno que nos garantice todas las necesidades Vamos a seguir haciendo asambleas, tenemos reuniones de delegados ahora el martes, vamos a ver de convocar a una nueva asamblea y seguir trabajando sobre las acciones a seguir en el plan de lucha, pero no vamos a parar, vamos a hacer medidas más fuertes, más contundentes hasta que reincorporan a los 235 compañeros despedidos y que nos paguen un salario digno que nos garantice todas las necesidades

image.png El viernes último habían decidido cortar la ruta pero tuvieron que desistir de esa medida, al ser sobrepasados por las fuerzas de seguridad.

"Ledesma utiliza todos nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestra gente, no pagan impuestos y, sin embargo, nos tienen así, empobrecidos, usan a los compañeros, los explotan, los compañeros dejan su vida, su salud y no puede ser que ahora los echen así como descartables y no tenemos a dónde ir a trabajar", expresó Lezano en diálogo con 'Salta/12'.

El Ingenio está ubicado en General San Martín, localidad de algo más de 45.000 personas. Se trata del principal empleador de la región y el impacto de su ajuste podría detonar conflictos sociales de gran magnitud por su onda expansiva.

También contó que están trabajando con un economista de Rosario que realizó un informe de las ganancias que presenta trimestralmente en la Bolsa de Valores la empresa Ledesma: "Nos dimos con que el año pasado cuando un 5 de septiembre teníamos nosotros cláusula de revisión con la empresa Ledesma, la empresa nos decía que no había plata y un 17 de septiembre se juntaba todo el directorio para repartirse entre 7 y más de 2.200 millones de dólares", remarcó y añadió que ese mismo año, "se volvió a juntar el directorio para repartirse otros 13.300 millones de dólares. O sea que en crisis no están".

Otras noticias de Urgente24

Rutas nacionales: Avanza la privatización de 4400 km operados por Corredores Viales

Combustibles: Renuevan la presión sobre los precios, hoy "en mínimos históricos"

Más alimentos del exterior: Vía Anmat flexiblizan compras por courier

Malas decisiones de Mauricio Macri llevaron a su partido a la derrota