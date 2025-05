No aprende: Nancy Pazos regresó a Telefe pero volvió a cruzarse con Mariana Brey

Al ser consultada sobre cómo fue el encuentro con Brey, Pazos aseguró: "Fue como siempre, yo entro a maquillaje cuando ella ya está y hubo un 'Hola' general, contesta como todos y seguimos de largo". De todos modos, no evadió la evidente tenso vínculo que hay entre ellas:

No tengo relación con ella, no querría verla todos los días. Veremos qué decide el canal de acá a fin de año No tengo relación con ella, no querría verla todos los días. Veremos qué decide el canal de acá a fin de año

Mariana Brey ninguneó a Nancy Pazos tras su crítica por la nota a Javier Milei

En la mañana del lunes 12 de mayo desde el ciclo televisivo A la Barbarossa lanzó la entrevista que Mariana Brey le hizo al presidente Javier Milei. La nota no pasó desapercibida y rápidamente cosechó críticas por su desempeño entre las que se destacó la de Nancy Pazos quien decidió faltar al programa.

La indignación de la panelista fue tal que evitó ir al piso y fue por ese motivo que la producción la suspendió durante una semana. Asimismo, a su vez, en Radio 10 había declarado al respecto: "Fue más publicidad que reportaje".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1922077486264852728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922077486264852728%7Ctwgr%5E0a9786d3dfd6e361ad14dd822c77bb1055810f7f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmariana-brey-ninguneo-nancy-pazos-su-critica-la-nota-javier-milei-n601311&partner=&hide_thread=false MARIANA BREY HABLÓ DESPUÉS DE ENTREVISTAR A MILEI



"Me gusta mucho cómo quedó la entrevista"

"Casi ni me di cuenta que no estaba Nancy Pazos"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/iRUv6meYKv — América TV (@AmericaTV) May 12, 2025

Al respecto quien finalmente pudo entrevistar al mandatario nacional, quien había sido tildada como tercera en discordia en medio del noviazgo entre el economista y Yuyito González, explicó que se sintió cómoda con el resultado final de la nota: "Muy contenta, muy satisfecha con el resultado".

Cuando le preguntaron por la reacción de su compañera, expresó que en medio de la vorágine que se generó por la entrevista al líder libertario le restó importancia: "No tuve tiempo de detenerme en eso. Realmente te digo. Casi no me di cuenta si estaba o no estaba".

-------------

Más contenido en Urgente 24:

"No hay repunte en la construcción": La empresa Ferrum (Grupo FV), en una crisis profunda

El parque inflable más grande del país en Buenos Aires

Hot Sale Aerolíneas Argentinas: Pasajes por menos de $50.000