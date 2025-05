Combustibles: Renuevan la presión sobre los precios, hoy "en mínimos históricos"

Sin embargo, al igual que las naftas, su precio real cayó un 8,4% en el mismo período.

De esta manera, el gasoil permanece muy por debajo de los valores históricos, tanto en términos nominales como reales. El informe destaca que los precios actuales están cerca de los mínimos registrados en las últimas 2 décadas, lo cual tiene efectos dispares sobre la cadena productiva y la recaudación fiscal.

image.png

La inflación, primero

Los datos relevados muestran que la estrategia de la actual administración nacional de priorizar la meta inflacionaria por sobre la recaudatoria, al evitar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, tiene efectos visibles: se mantuvieron relativamente bajos los precios en surtidor, lo que ayudó a recomponer parcialmente el poder de compra del salario y a sostener la demanda interna.

Sin embargo, esta decisión implica también una menor recaudación fiscal, y deja al sistema en tensión ante posibles subas internacionales del crudo, como las que podrían derivarse de nuevos recortes o incumplimientos de cuotas por parte de los países de la OPEP+, según se menciona en otras secciones del informe de la consultora Energía y Economía.

"Pese a que la baja en el barril del crudo era el momento para recomponer el ICL, hubo una decisión política de privilegiar la contención de la inflación. Ahora bien, el atraso con este tributo representa la mitad de los subsidios al sector energético", advertía Arceo la semana pasada.

En concreto, detalló, por no actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) se dejaron de recaudar US$2.400 millones durante el año pasado y se perdieron US$600 millones de recaudación en el primer trimestre de 2025. "Estamos hablando de entre un 40% y un 50% de lo que será la totalidad de los subsidios a la energía durante el año", proyectó.

"No se trata meramente de aumentar el gravamen, sino de cumplir con la ley y mantenerlo en valores constantes. En ese sentido, si había una oportunidad para avanzar con eso, era ahora", señaló también el economista jefe de Empiria Consultores, Nicolás Gadano, refiriéndose tácitamente al vigente escenario internacional.

Según sus precisiones, todavía hace falta ajustar en más de un 90% el ICL Según sus precisiones, todavía hace falta ajustar en más de un 90% el ICL

"Este tributo está recaudando un 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y debería recaudar un 1%", cuantificó.

La crítica a Economía (Luis Caputo)

Según Gadano, siempre habrá buenos argumentos para justificar esta clase de decisiones: "No obstante, me gustaría transmitir que YPF y la política de precios en el sistema energético competitivo no deberían ser herramientas del Ministerio de Economía para atender las necesidades del mes. La ley dice que el ICL se ajusta trimestralmente por la inflación, más allá de si a las autoridades les conviene o no", manifestó.

Y agregó: "Los precios deberían moverse más por la competencia que por la caída en la cotización internacional del barril, mientras que los impuestos tendrían que estar donde los fijan las reglas".

Otras noticias de Urgente24

Más alimentos del exterior: Vía Anmat flexiblizan compras por courier

Malas decisiones de Mauricio Macri llevaron a su partido a la derrota

Joe Biden padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos

Ganó Manuel Adorni, festeja Milei, alarma en el PJ, crisis del PRO, derrota de Clarín y La Nación