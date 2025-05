Vuelve Rambo... pero más joven (¿y sin Stallone?): La precuela que todos querrán ver

¿Hay Rambo sin Sylvester Stallone?

El elefante en la sala es claro: Sylvester Stallone no está involucrado en el proyecto... o al menos por ahora. Y eso levanta cejas. Rambo sin Sly es como Rocky sin ring. Pero ojo, no es que le dieron la espalda: según informa Deadline, Stallone está al tanto y podría sumarse más adelante, quizás como productor o incluso con alguna aparición sorpresa (¿flashforward? ¿voz en off?).

No hay que olvidar que Stallone viene pidiendo una precuela hace años. En 2019 le dijo a ScreenRant que quería contar la historia de un Rambo adolescente, el "chico perfecto" antes de que el ejército lo rompa emocionalmente. Pero esta versión es distinta: acá ya está en la guerra, ya está viendo cosas que lo van a perseguir toda la vida.

image.png Si bien Stallone no participa, igual podría sumarse. La historia será más oscura que su idea original, y el desafío será mantener la esencia sin su presencia icónica.

El riesgo está en que la historia se ponga demasiado densa y pierda ese equilibrio entre la acción bruta y la emoción que hizo grande a la saga. Porque si bien las pelis de Rambo son violentas, también hay un corazón roto ahí adentro.

Por ahora no hay actor confirmado para interpretar al joven Rambo, pero el equipo quiere a alguien con carisma físico, intensidad emocional y, obvio, cara de tipo que se banca una jungla llena de Charlies, minas y helicópteros. El desafío es gigante: contar el inicio de una leyenda sin que se note forzado.

Igual, seamos honestos: aunque no esté Stallone, aunque no sea lo que imaginábamos… todos vamos a estar en primera fila. Porque si hay algo que el cine nos enseñó es que Rambo siempre vuelve.

