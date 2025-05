Litio: El oro blanco que podría generar más de US$ 1.100 millones

Sin embargo, esta proyección se basa en un escenario moderado, con una producción cumplida en un 85% y precios estables en torno a los US$ 8.500 por tonelada de LCE. Vale aclarar que, desde los picos de 2022, el precio del litio ha experimentado una fuerte caída, pasando de los US$ 80.000 a valores inferiores a los US$ 9.000, lo que pone presión sobre los márgenes del sector.