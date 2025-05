Los dólares no declarados y una medida audaz... ¿o peligrosa?

image.png

"En algunos casos, los agentes chinos de lavado de dinero abren decenas de cuentas bancarias en múltiples bancos, utilizando pasaportes falsos para ocultar su identidad o reclutando a empresarios y estudiantes locales. Cobran a los traficantes entre un 1% y un 2% por dólar, ofreciendo precios más bajos que la competencia".

Y recuerda el caso del año pasado en Carolina del Norte, con la red china que utilizó empresas fantasma para realizar depósitos en efectivo por un total de al menos 92 millones de dólares entre mayo de 2022 y abril de 2024 en bancos como Chase, Bank of America y Wells Fargo:

En un período de cinco meses, los mensajeros de dinero de la red realizaron más de 100 depósitos en sucursales bancarias en 20 estados, utilizando cuentas creadas a nombre de una empresa falsa En un período de cinco meses, los mensajeros de dinero de la red realizaron más de 100 depósitos en sucursales bancarias en 20 estados, utilizando cuentas creadas a nombre de una empresa falsa

Ninguno de los bancos citados en estos casos ha sido acusado de irregularidades Ninguno de los bancos citados en estos casos ha sido acusado de irregularidades

Y si bien los bancos a veces cierran cuentas por actividades sospechosas, a veces en menos de un mes, ello es tiempo suficiente para los blanqueadores de dinero para desembolsar millones de dólares de ganancias ilícitas hacia vías de anonimato financiero. Generalmente, el dinero se transfiere en un día, a menudo mediante la compra de un cheque de caja o criptomonedas. En algunos casos, el dinero se transfiere a cuentas de clientes de corredores de bolsa chinos.

image.png

Cuando se cierran cuentas bancarias, los lavadores de dinero abren otras nuevas bajo nombres diferentes en otros lugares.

"Los bancos estadounidenses son un candidato ideal para la explotación y existen vulnerabilidades que los corredores de dinero chinos han podido aprovechar a lo largo de muchos años", dijo, según WSJ, Frank Tarentino, agente especial a cargo de la oficina de Nueva York de la DEA.

Los bancos forman la primera línea de defensa en un sistema estadounidense contra el lavado de dinero que data de la década de 1970. Pero en la práctica, pocos de los informes obligatorios dan lugar a una investigación penal y aún menos resultan en cargos penales, según las autoridades policiales y los ejecutivos de cumplimiento corporativo.

Los bancos se quejan de que presentar los informes es costoso e ineficiente. Quieren aumentar el monto mínimo para iniciar un informe, lo que se traduce en menos presentaciones, pero más relevantes.

"Si no hay investigaciones gubernamentales, las cuentas utilizadas para el lavado de dinero pueden permanecer abiertas indefinidamente", avisan en el artículo.

La versión de simplificar Ganancias

Por ahora, en la Argentina, afirman que la administración libertaria dejó de insistir en un "blanqueo permanente", lo que enfrentaba trabas legales y políticas, y habría optado, según una versión, por modificar normas impositivas sin pasar por el Congreso: y uno de los cambios apunta a simplificar el impuesto a las Ganancias.

"Dado que no es posible modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias por un Decreto de Necesidad y Urgencia (Art. 99 inc 3 CN), las modificaciones estarían vinculadas con la reglamentación por parte de ARCA", dijo el tributarista Sebastián Domínguez.

Según el titular de SDC Asesores Tributarios, "en su máxima expresión, se eliminaría la obligación de detallar los bienes al 31 de diciembre de cada año en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias".

Así, ARCA ya no contaría con el detalle de los bienes, el dinero que se utilizó para vivir durante al año y otros datos que utiliza para cruzar ingresos, consumos y activos para verificar la consistencia de la declaración jurada.

image.png

Y evaluó ponerle un tope a las operaciones que pasarán por el costado de los radares de ARCA: Una posibilidad es que se exima de presentar esa información en operaciones por hasta un monto máximo de US$100.000 al año.

¿Blanqueo encubierto?

Pero hay riesgos: Es que pese a los menores controles, los especialistas advierten que aquellos que usen dinero no declarado podrían igualmente a futuro ser objeto de inspecciones y determinación de impuestos.

Además, los anuncios podrían ser impugnados por modificar un impuesto nacional, algo que es facultad exclusiva de los legisladores, y por ser considerados como un "blanqueo encubierto". Y advierten:

Ni el impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden modificarse por Decreto Ni el impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales pueden modificarse por Decreto

La especialista Teresa Gómez afirmó que "la tenencia de efectivo en pesos, dólares, euros o mexicanos debe declararse en Bienes Personales así como justificar la renta en Ganancias que me permitió haberlas adquirido".

De otro modo, el uso de dólares no declarados necesitaría, por lo menos, tres normas: una de ARCA, otra del BCRA y otra de la UIF. "Pero serían normas muy especiales ya que deberían dejar de lado facultades propias de los tres organismos", precisó.

ARCA debería comprometerse a no inspeccionar al usuario; el BCRA debería comprometerse a no investigar dónde y cuándo fueron adquiridos esos dólares, y la UIF debería eximir por resolución a contadores, escribanos, bancos, juegos de azar, aseguradoras, concesionarias de autos, etc, a que omitan analizar el origen del dinero: "Si está sin declarar y sin origen cierto, los sujetos obligados deben emitir un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF entre las 24 horas y los 90 días, según la ley nacional, internacional y el GAFI".

Argentina aprobó en octubre la última evaluación sobre lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero el organismo advirtió sobre la escala significativa de las operaciones en cuevas y la baja cantidad de sentencias:

Es un tema muy delicado, mucho más cuando Argentina tuvo una inspección del GAFI en el 2024 y logró aprobarla y no ser considerado un país gris, una calificativo que le bloquearía cualquier inversión de origen extranjero Es un tema muy delicado, mucho más cuando Argentina tuvo una inspección del GAFI en el 2024 y logró aprobarla y no ser considerado un país gris, una calificativo que le bloquearía cualquier inversión de origen extranjero

Al Gobierno de Javier Milei le urge que el nuevo mecanismo siga cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia financiera y prevención de delitos como el lavado de activos.

