Aerolíneas Argentinas no solo tendrá a Traniela: Otro empleado decidió cambiar de género

Desde adentro de la compañía dicen que esa transición no fue tan fácil porque la "deconstrucción" no es un tema sencillo en Aerolíneas Argentinas y, si bien, la comandante de vuelos internacionales Traniela se ganó un lugar propio, no sólo por sus aptitudes, sino porque creó un personaje relativamente exitoso en redes sociales, todavía hay quienes la miran con recelo.