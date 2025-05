Toma forma el ciclo de Mario Pergolini en El Trece: Nombre, horario y debut tentativo

Mario Pergolini cruzó a Riquelme y sus defensores: "Talibanes de una mala gestión"

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca, disparó contra Juan Román Riquelme tras los insultos que recibió en La Bombonera durante el partido que el “Xeneize” le ganó a Lanús 4-2 en los penales que le dio el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

Minutos antes de la definición por penales, desde la platea comenzaron a arreciar los cantos contra Riquelme y compañía, a lo que luego se sumó la popular Sur. "Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y "la Comisión se va a la p...", gritaron hasta tanto la oficialista Número 12 saltó y con insultos a los plateístas buscó callar a la mayoría de los simpatizantes.

Tras todo lo sucedido este último sábado 10/05 en La Bombonera, desde el club emitieron un desafiante posteo en sus redes sociales tras los insultos a la Comisión Directiva: “¡Nosotros alentamos!”, escribió la institución en un tuit acompañado de un video en el que se ve a los hinchas festejando en la previa al partido y después del cruce con el Granate.

A partir de este controversial posteo, Pergolini reaccionó y salió a disparar contra la idea de hacer semejante aseveración en las redes sociales.

En su programa en Vorterix, el ex directivo quedó incrédulo al enterarse de la publicación del Xeneize: "¿De verdad Boca posteó 'Nosotros alentamos'? No dividan más a la gente, por el amor de Dios. Todos alentamos", sentenció y agregó: "No pueden poner eso en la cuenta oficial del club. Todos alentamos, no sean talibanes a causa de una mala gestión".

