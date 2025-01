Traniela, la mujer trans que banca a Milei y es aplaudida por los trolls libertarios: "GOAT"

"El Presidente tiene la libertad de dar su opinión y todas las opiniones son respetables. Estudiando un poco y analizando su discurso, aparece la la palabra "imposición", y en ese caso yo estoy de acuerdo con el Presidente (Mile)".

Seguidamente, agregó: "Ninguna ideología puede imponerse por sobre la ciudadanía. Yo no me siento parte de la agenda 2030 ni nada, simplemente siempre me sentí mujer y hace 2 años tuve la posibilidad de expresarlo". "Ninguna ideología puede imponerse por sobre la ciudadanía. Yo no me siento parte de la agenda 2030 ni nada, simplemente siempre me sentí mujer y hace 2 años tuve la posibilidad de expresarlo".

De inmediato, el periodista la interrumpió para decirle: "Pero en principio el Presidente no está de acuerdo con tu proceso de transición".

Allí, Traniela lo interrumpió y respondió tajante:"No dice en ningún lado que no está de acuerdo; el lo que dice es que no está de acuerdo con la imposición en la sociedad de ciertos colectivos, movimientos, o cierts agendas, y en eso estoy de acuerdo con él... y en su discurso está destacando ciertas acciones como abuso de la ideología de acciones para realizar esas acciones delictivas", sentenció.

Libertarios celebran

Luego de la entrevista con Radio con Vos, el fragmento de la charla entre Traniela y el periodista se viralizó y fueron los militantes libertarios quienes salieron a bancar a la mujer trans.

"Traniela salió a BANCAR a Milei y el zurdo que la entrevistó casi le da un paro cardíaco. Esto pasa cuando una persona no se deja manipular por el lobby LGTBI y además SI vio y ENTENDIO el discurso de Milei", reza uno de los mensajes más virales que compartió el video con el momento exacto del debate.

Traniela salió a BANCAR a Milei y el zurdo que la entrevistó casi le da un paro cardíaco.



Esto pasa cuando una persona no se deja manipular por el lobby LGTBI y además SI vio y ENTENDIO el discurso de Milei.



— Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) January 23, 2025

Otros mensajes que circularon en redes sociales sobre Traniela tienen que ver con su apodo; sobrenombre puesto por la militancia 2.0 que banca las ideas del presidente Milei: "GOAT", escriben.

Esto sucede por la abreviatura de 'Greatest Of All Time', GOAT, el mejor de todos los tiempos, palabra que se popularizó tras el mundial de Qatar, en donde le adjudicaron esa palabra al jugador de fútbol Lionel Messi.

La nota completa a continuación

Embed - "No podemos permitir que nos vengan a imponer la agenda LGBTQ ni nada", Traniela Campolieto

