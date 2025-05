Malas decisiones de Mauricio Macri llevaron a su partido a la derrota

Mauricio Macri es el gran derrotado el domingo 18/05. No Silvia Lospennato, quien aceptó hacerle un favor más por ignorancia política que por idoneidad como dirigente política, que ella no es. Lo mismo va para María Eugenia Vidal, quien no supo decir No y entonces, con tal de no quedar condenada a una nueva derrota propia, decidió ser jefa de campaña de Lospennato. Lo más grave es que Macri tenía una oportunidad de recuperar su liderazgo en la derrota si él hubiese hablado desde la sinceridad en la noche amarga. Pero no arengó a los propios sino que prefirió ir a un canal de TV a lamerse las heridas. Una cosa no quitaba la otra. Pero así él ratificó la idea de que Macri es más importante que el PRO. Y ahí comienza el fracaso del partido que cofundó con Ricardo López Murphy, y luego se quedó con todo. Pero es posible identificar otros ejes de la tragedia del PRO en CABA que puede extenderse en horas más a Provincia de Buenos Aires: