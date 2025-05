A quién darle la derecha: ¿Milei o Macri?

Embed Milei le entregó su celular a Mariana Brey durante una nota y desmintió un acuerdo con Carlos Rovira



"Revisá mi teléfono, ¡revisalo! Revisá todo lo que quieras. No hay ningún llamado de Rovira" pic.twitter.com/jrUP6mzUpq — El Economista (@ElEconomista_) May 12, 2025

Milei intentaba por medio de esos artilugios no pagar costos por la caída de ‘Ficha limpia’, que benefició implícitamente a Cristina Kirchner, cuando se iniciaba la recta final hacia las elecciones legislativas porteñas y el slogan de los libertarios es "Kirchnerismo o libertad". La principal impulsora del proyecto es la diputada Silvia Lospennato, la candidata del PRO en la Ciudad. Entre los motivos para que Milei hiciera naufragar la iniciativa circuló el de no darle a Lospennato una victoria que pudiera mostrar como bandera de campaña. Esto es porque la Casa Rosada se puso como principal meta superar al PRO en las elecciones de este domingo, por lo que deja en un segundo orden la posibilidad de que Leandro Santoro, en representación del peronismo, sea el más votado.

La derecha

A pesar de la sintonía ideológica que hace que el PRO vote sus proyectos en el Congreso, Milei optó por plantear una disputa abierta con los Macri (Mauricio y su primo Jorge, jefe de gobierno porteño) en su distrito natural, la Capital Federal, que el partido amarillo gobierna ininterrumpidamente desde 2007. Se señala que está en el horizonte de Karina Milei que la CABA se tiña de violeta en 2027 y por eso se plantea desde ya la pulseada por el control territorial. Pero antes de eso lo que estaría en la cabeza de Milei es definir en este turno electoral el liderazgo del espectro político que va desde el centro hacia la derecha. Esa jefatura es la que empieza a ponerse en juego este 18/05. Por eso Milei jugó fuerte: puso a su vocero Manuel Adorni, una de las figuras más conocidas del Gobierno, como cabeza de lista de LLA en la elección local y al Ejecutivo, al servicio de esa candidatura.

Adorni-milei.jpg Adorni y Milei en el cierre de campaña de LLA de cara a las elecciones porteñas este domingo.

Durante los últimos días de la campaña, Adorni fue la cara de anuncios como la eliminación de aranceles para volver más baratos productos electrónicos importados (lo que puso en pie de guerra a la industria ensambladora y al gobierno de Tierra del Fuego, provincia que las alberga); y la deportación de inmigrantes que comentan delitos y el cobro por servicios de educación y salud a no residentes (que ya se había anunciado, pero nunca se instrumentó). Quedó pendiente el anuncio del nuevo ‘blanqueo’ para que los argentinos que tengan dólares “en el colchón” sin declarar los gasten sin que se les requiera su procedencia. Pretendía ser el plato fuerte de los anuncios electoralistas previos al 18-M, pero las limitaciones legales de una iniciativa que a priori colisiona con la normativa nacional e internacional terminaron por posponer su comunicación.

Aunque probablemente el mejor anuncio de campaña en favor de la LLA sea que la apertura parcial del cepo cambiario no significó una disparada de la inflación durante abril. Por el contrario, el 2,8% del mes pasado significó la baja en casi un punto en comparación con el resultado de marzo. Milei lo festejó y se lo dedicó a los ‘mandriles’ que vaticinaron una suba de hasta el 5% en el IPC, omitiendo que esos pronósticos se hicieron con un dólar a $1.200 (fluctuó luego en torno a los $1.100) que disparó las remarcaciones que llegaron en las listas que los supermercados se negaron a convalidar. Hacía semanas que las consultoras habían corregido a la baja esas proyecciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1922728676849778699&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,8% en abril de 2025 respecto de marzo y 47,3% interanual. Acumularon un alza de 11,6% en el primer cuatrimestre https://t.co/negtU1gvbz pic.twitter.com/ZfZpMza6hp — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2025

La pulseada entre Milei y Macri en las elecciones porteñas remite a aquella que protagonizaron hace 20 años Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Kirchner había llegado al poder con el patrocinio de Duhalde, entonces presidente interino, pero resolvió disputarle la jefatura del peronismo una vez en la Casa Rosada. Eso se vehiculizó en el capítulo bonaerense de las elecciones legislativas de 2005, en las que las respectivas esposas de los caciques, Cristina Kirchner e Hilda ‘Chiche’ Duhalde, encabezaron las boletas de senadores nacionales que se enfrentaron. Kirchner ganó y se quedó con el peronismo. En esa misma línea, la expectativa de Milei sería ganarle a Macri y que eso reconfigure el escenario de la derecha bajo su liderazgo, con el salto de dirigentes de peso del PRO a la LLA, como ya lo hicieron Patricia Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Quien aparece anotado primero en esa lista es un dirigente amarillo que quiere pintarse de violeta pero aún así seguiría siendo colorado.

Ganarle al PRO, entonces, emerge como la prioridad de Milei en los comicios de este domingo. Aunque la LLA no logre ser el espacio más votado. Las encuestas coincidieron en su mayoría que Leandro Santoro lidera la intención de voto con su versión de un peronismo más amplio sin referencias a Cristina Kirchner. Su liderazgo en los sondeos no responde a un mérito propio, sino a la fragmentación del espectro no peronista que le permite encabezar las preferencias con el promedio histórico de votos del PJ en la CABA. Por el contrario, el PRO pierde votos en manos de LLA y los mismos estudios lo muestran en un 3er lugar, aunque acercándose a los libertarios a partir de la polémica de ‘Ficha limpia’ que le sirvió a Lospennato, que confrontó públicamente con Milei por este tema, para reducir su desconocimiento y ampliar su techo electoral. Si Milei quería que Lospennato no capitalizara la sanción de la ley, consiguió todo lo contrario, porque la discusión se transformó en un trampolín para la instalación de la diputada y mejorar su chances electorales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1922003294848790704&partner=&hide_thread=false Es con la verdad. pic.twitter.com/5vWJqZC857 — Silvia Lospennato (@slospennato) May 12, 2025

Más allá de la campaña hay otro factor que se volvería decisivo en el resultado de este 18-M y es el nivel de participación de los votantes. Las elecciones que se celebraron hasta aquí -la constituyente de Santa Fe, y las legislativas en Chaco, Salta, Jujuy y San Luis- arrojaron una baja afluencia a las urnas, de entre el 52 y el 60%. La apatía es un fenómeno que comenzó a registrarse de forma notoria en las elecciones de 2021, la primera post pandemia, y que tendería a acrecentarse. Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía, aseguró que el ausentismo “viene creciendo elección tras elección y este año en vez de ver una reversión estamos viendo una continuidad”.

En el caso de las elecciones porteñas la composición de la masa que vaya a votar puede ser determinante a la hora de volcar la balanza en un sentido o el otro, en especial en la disputa de la LLA y el PRO. Como le explicó a Urgente24 Cristian Buttié, director de CB Consultora, Adorni y Lospennato son fuertes en sus respectivos nichos etarios: si los que más se movilizan son los jóvenes, el vocero corre con más chances de imponerse. Por el contrario, si los que más van a votar son los mayores de 55 años, el péndulo se mueve en favor de la diputada macrista. En esa línea, Manuel Zunino, de la consultora Proyección, afirmó que el ausentismo predomina en los sectores bajos y jóvenes, lo que a priori complica a Adorni, pero también a Santoro. En tanto que los indecisos, agrega, tienden a inclinarse en el cuarto oscuro por los oficialismos, lo que beneficiaría al PRO.

CB-participación.png Encuesta sobre participación en las elecciones porteñas de CB Consultora.

Milei y un virtual plebiscito

Estos elementos agregan mayor incertidumbre sobre cuál pueda ser el resultado que se empezará a conocer desde las 19:00 del domingo. Y si bien la prioridad de Milei está puesta en relegar al PRO, quedar detrás de Santoro podría acarrear algunas consecuencias. A pesar del esfuerzo de Jorge Macri de darle carácter local a las elecciones con su separación de los comicios de medio término de octubre, fue Milei el que procuró nacionalizarlas. El acto de cierre de campaña de LLA en Plaza Mitre fue una muestra indisimulable: el mandatario dio el discurso central con todo su gabinete detrás suyo y flanqueado por telones que decían “Adorni es Milei”. De esa forma, el Presidente convirtió una elección municipal en un virtual plebiscito sobre su gestión en uno de los principales distritos electorales del país. Si Adorni no le gana a Santoro, o en otras palabras, si el proyecto de Milei pierde ante la opción “kirchnerista”, podría haber una reacción adversa en los mercados. Fue lo que pareció advertir el financista, amigo y exasesor de Milei Darío Epstein cuando avisó que si Adorni pierde con Santoro “habrá que explicar al mundo que CFK volvió y ganó en CABA”.

En este escenario toma mayor consistencia la versión de que Milei no viajó al Vaticano para seguir de cerca el minuto a minuto de las elecciones en las que apostó fuerte. Para el Presidente estos comicios se volvieron cruciales para empezar a definir a qué sector los votantes decidirán darle la derecha.

